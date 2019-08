USA meedia andmetel olid Epsteini valvurid ületööst väsinud

Ühendriikides seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimeest Jeffrey Epsteini valvanud valvurid olid ületööst väsinud, teatasid pühapäeval väljaanded Washington Post ja New York Times.

Epstein tegi vanglas enesetapu.

Avalikkuses on suurt imestust äratanud, kuidas nii olulise tähtsusega vangil õnnestus enesetapp sooritada.

Vanglatöötajaid esindava ametiühingu esindaja ja üks vanglaallikas rääkisid väljaannetele, et üks valvuritest tegi juhtkonna käsul ületunde ja teise ületöö oli jätkunud juba neljandat või viiendat päeva järjest.

Epsteini enesetapp tõi kaasa vandenõuteooriate laine

Jeffrey Epsteini arvatav enesetapp on kaasa toonud uue vandenõuteooriate laine, millele annavad hoogu tema sidemed sinivereliste, poliitikute ja teiste prominentidega.

Veebiteoreetikud tulid laupäeval pärast surmateadet kiirelt lagedale alusetute väidetega -- millest osi säutsus ka USA president Donald Trump --, et Epsteini surm ei olnud enesetapp, või et ta on sootuks elus.

Epstein oli juba kord varem seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud ning seekord ähvardanuks teda alaealiste kupeldamise eest kuni 45-aastane vanglakaristus.

Vandenõuteooriate keskmes on tema sidemed president Donald Trumpi, ekspresident Bill Clintoni ja Briti prints Andrew'ga ning see, kui palju tema tuttavad kahtlustatud kuritegudest teadsid.

Osa vandenõuteooriaid on aga kergesti kummutatavad. Näiteks väideti sotsiaalmeedias tema vahistamise järel, et Obama valitsus sobitas Clintoni kaitsmiseks 2008. aastal kohtuvälise leppe, kus Epstein end süüdi tunnistas ja leebe karistuse sai. Tegelikult sõlmiti leping aga veel George W. Bushi ametiajal.

Teised teooriad puudutavad aga vahejuhtumit juulis, kui Epstein leiti oma vangikongist vigastatuna ja muljutud kaelaga. Mõned kommentaatorid kirjeldasid seda mõrvakatsena, seejuures kirjutas üks Twitteri kasutaja: "Mehed kõrgetes kohtades tahavad Epsteini surma."

Mõni tund pärast mõrva kogus Twitteris populaarsust teemaviide #EpsteinMurder, millest võttis osa ka president Trump, kes edastas säutse alusetutest spekulatsioonidest.

Surma asjaolusid asetasid küsimärgi alla teisedki poliitikud. Vabariiklasest senaator Rick Scott spekuleeris, et Epsteini surmal on rohkem osapooli.

"Föderaalne Vanglate Büroo peab selgitama, mis süsteemsed puudujäägid MCC Manhattani poolel või kriminaalsed teod lubasid sel argpüksil oma ohvritelt õigluse võtta," säutsus ta.

Küsimusi juhtumi asjaolude kohta jätkus ka Trumpi advokaadil ja kunagisel linnapeal Rudy Giulianil. "Kes vaatas? Mida kaamera näitab?... Järgige ajendeid," säutsus ta.

Justiitsminister William Barr ütles, et asjaolusid selgitavad Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja justiitsministeeriumi peainspektori büroo.