Estpla-32 võtab oma eelkäijalt järk-järgult vastutuse üle ning hakkab suures osas täitma samu ülesandeid, mida Eesti kaitseväelased Gaos senini on teinud.

Kaks nädalat tagasi toimunud rünnakus Gao linnas Prantsusmaa sõjaväebaasile vajasid arstiabi kuus Eesti kaitseväelast. Baasi, kus eestlased teenivad koos Prantsuse ja Mali kaitseväelastega, ründasid enesetaputerroristid, kelle autos asunud lõhkekeha puhkenud tulevahetuse ajal plahvatas. Rünnaku eest võttis vastutuse al-Qaeda kohalik haru.

"Kaks haavata saanud kaitseväelast on juba üle-eelmisest nädalast tagasi Eestis, ei vaja pidevat arstlikku järelvalvet ning taastuvad kodudes. Neli pärast rünnakut arstiabi vajanud kaitseväelast on Malis tagasi üksuse juures ning saabuvad koju koos ülejäänud kontingendiga augusti keskpaigas," ütles ERR-ile leitnant Taavi Laasik kaitseväe peastaabi pressiosakonnast.

Operatsioonil Barkhane osalevate Eesti kaitseväelaste ülesanne Gaos on tagada baasi julgeolek, olla valmis kiirreageerimisülesannete täitmiseks ning patrullida Gao linnas ja selle lähiümbruses. Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi – Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad – võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopa-suunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust. Barkhane on Prantsusmaa suurim sõjaline välisoperatsioon.

Eesti osaleb operatsioonil Barkhane alates 2018. aasta augustist kuni 50 kaitseväelasest koosneva üksusega.