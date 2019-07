Mali rünnaku järel vajas arstiabi kuus Eesti kaitseväelast

"Kokku vajas enesetapurünnaku järel arstiabi kuus Eesti kaitseväelast, neist kolm on ka praegu arstide hoole all," ütles kaitseväe juhataja Martin Herem teisipäeval peetud pressikonverentsil.

Prantsusmaa sõjaväebaasi Gao linnas, kus eestlased teenivad koos Prantsuse ja Mali kaitseväelastega, ründasid esmaspäeval enesetaputerroristid, kelle auto puhkenud tulevahetuse plahvatas.

Heremi sõnul oli ka prantslaste seas samas suurusjärgus vigastatuid, täpset arvu ta ei öelnud.

"See, et me ühtegi meest ei kaotanud, näitab meie tegutsemise progfessionaalsust," tõdes kindralmajor Herem.

Varasemate teadete kohaselt sai rünnakus viga viis eesti kaitseväelast.