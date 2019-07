Eestlaste baasi ründamise eest Malis võttis vastutuse al-Qaeda kohalik haru

Nusrat al-Islam (JNIM) teatas enesetapurünnaku eest vastutuse võtmisest meedias ning avaldas ka fotod väidetavatest ründajatest.

Prantsusmaa sõjaväebaasi Gao linnas, kus eestlased teenivad koos Prantsuse ja Mali kaitseväelastega, ründasid esmaspäeval enesetaputerroristid, kelle autos asunud lõhkekeha puhkenud tulevahetuse ajal plahvatas.

Rünnaku tagajärjel sai kuus Eesti kaitseväelast vigastada. Nende vigastused ei ole rasked.

Viga sai ka samas suurusjärgus Prantsuse kaitseväelasi.

#AQ branch in #Sahel, #JNIM, resurfaces online and claimed responsibility for the suicide attack carried out in #Gao - #Mali - against a #Barkhane HQ on 22 july. pic.twitter.com/L7814umRa9