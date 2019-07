Kaitseväelane: teenistus Malis on rutiinne, kuid kogu aeg tuleb valvel olla

Kristjan Karist oli eelmise aasta teises pooles Malis teeninud Eesti kontingendi ülem samas Gao baasis, mida terroristid esmaspäeva õhtul ründasid.

Karist rääkis "Ringvaates", et umbes aasta tagasi, kui Estpla-26 Malisse jõudis, oli seal sarnane rünnak nagu teisipäeval. "Mitte küll baasi pihta, aga muster oli samasugune ja Gao linnas olnud Prantsuse patrull sai pihta."

Karist ütles, et kuigi teenistus Malis on võrdlemisi rutiinne, tuleb kogu aeg siiski valvel olla ja oht ei kao kuhugi.

"Valmis tuleb kogu aeg olla, oht tegelikult ei kao kuhugi ära. Samas see teenistus on võrdlemisi rutiinne - intensiivne, aga rutiinne. Ja elutingimused seal on võrdlemisi head. Prantslased on teinud kõik selleks, et teenistus oleks seal võimalikult talutav arvestades seda kuumust, mis seal on. Aga graafik kui selline on väga nõudlik,just füüsiliselt ilma ja temperatuuri tõttu," selgitas ta.

Eesti kaitseväelastel on Barkhane operatsioonil kolm peamist ülesannet. "Baasi kaitse, mis kätkeb endast perimeetrikaitset, siis järgmine on olla kiirreageerimisüksus ja kolmas ülesanne on käia patrullis seal vahetus läheduses. Need on jaotatud ära päevade vahele ehk 24 tundi kestab üks ülesanne ja üks päev on puhkuseks. Nii see neljapäevane tsükkel käib," selgitas Karist.

Esmaspäeval toimunud rünnaku kohta ei ole Karistil rohkem informatsiooni kui meediast on läbi käinud. Ta aga kinnitas, et ründajad kergelt baasile ligi ei pääse.

"Ta on piisavalt adekvaatselt turvaline, et niisama sealt läbi sõita ei saa keegi. See, et keegi surmavalt viga ei saanud, näitab meie sõdurite professionaalsust ja seda, et kaitsemeetmed on adekvaatsed," rääkis ta, kuid usub, et rünnaku järel tõstetakse kindlasti valvsust ja ohutaset.

Karist on nõus kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremiga, kes ütles, et kui Eesti kaitseväelasi Malis teenimas ei oleks, oleks sealne julgeolekuolukord palju hullem.