Malis alustas teenistust uus Eesti üksus

Aasta lõpus alustab riik taastuvenergia vähempakkumistega, kus toetuste saamiseks on parem võimalus elektritootjal, kes küsib väiksemat toetust. Lähiriikide kogemus näitab, et toetuste osakaal kujuneb sellistel oksjonitel nullilähedaseks ehk taastuvenergia on ka peale maksmata kasumlik.