"Minu keel tõrgub seda reformiks nimetamast. See on ühe erakonna valimislubadus ja sellisena, seda laadi muutuse jaoks väga vale jalaga voodist välja astutud või väga halva koha pealt alguse saanud protsess," rääkis Jüristo teisipäeval Vikerraadio hommikuprogrammis. "See on kahetsusväärselt halb praktika seda teha," lisas ta.

Jüristo tõi võrdluseks tollase sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna algatatud pensioni esimese samba ümberkorraldamise, kus esmalt kaardistati probleemid, siis kutsuti kokku laiapõhjaline töörühm, mis esitas võimalikud meetmed probleemide lahendamiseks, need avalikustati ning nende üle sai vaielda ja arutada, ning need arvutati ka läbi. Ja alles pärast seda tegid poliitikud nende hulgast oma valiku, rääkis Jüristo.

"Praegu on läinud teistpidi - see oli ühe erakonna lubadus, mille poolt inimesed Isamaa poolt häält andes hääletasid aga võib-olla ka mitte. Ja siis tekkis poliitiline reaalsus, mis nüüd oli vaja tehniliselt ellu viia," tõdes Jüristo.

"Sellist laadi muutuse elluviimine peaks olema väga laiapõhjaline, see ei peaks olema ühe erakonna valimislubadus, mida käsukorras ellu viiakse. Tuleks tuua arutelulaua ümber võimalikult laialt kõik inimesed, osapooled, kes sellesse asja täna ja tulevikus saavad puutuma. Teha seal ettepanekud, ja siis nende hulgast kaalutletult valida," selgitas Praxise juht.

"Mõjuhinnagud, millest väga paljud on rääkinud, peaks olema valmis mitte post factum, kui asjad juba otsustatud, et siis vaatame, mis juhtub. Need peaks olema valmis isegi mitte siis, kui plaane ellu hakkame rakendama, vaid juba enne seda, kui me plaane tegema hakkame. Praegu läheme teele ühest valikust, mis on ka suhteliselt kitsas, kitsa mandaadiga, ühe valitsuserakonna lubaduse põhjal," rääkis Jüristo.

Saatejuhtide Rain Kooli ja Kadri Põlendiku küsimusele, kuidas siis peaks pensionisüsteemi reformima, vastas Jüristo: "Tasa ja targu!"