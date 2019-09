Ametiühingute hinnangul on maksed nagu lasteaiatasu ja elatisraha alampalgaga seotud üksnes põhjusel, et see on mugav ning nad on teinud ettepaneku lasteaiatasu lahti siduda. Seni on jäänud puudu poliitilisest tahtest, rääkis ERR-ile ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.

Petersoni sõnul vähendavad taolised sidumised töötajate huvi miinimumpalga tõstmiseks. "Meie oleme alati olnud seisukohal, et see on nii öelda mugavuspoliitikute trikk ja seda on arutatud meie algatusel ka riigikogus, et teha lahtisidumine ja keelata lasteaiatasude sidumine alampalgaga. Aga praegusel hetkel poliitilist tahet selleks otsuseks ei ole," ütles Peterson.

Ametiühingute keskliidu volikogu koosolek ei andnud neljapäeval oma heakskiitu sõlmida tuleva aasta miinimumpalga kokkulepe tasemel 578 eurot kuus ja 3,44 eurot tunnis, nagu leppisid nädala eest kokku ametiühingute ja tööandjate delegatsioonid.

Petersoni sõnul oli volikogu arutelu uue alampalga numbri üle pigem murelik ning kaaluti tõsiselt, kas ametiühingud võtavad nagu tavaliselt vastu selle, mis tööandjad pakuvad või mis on riskid, kui sellega ei nõustuta.

"Majandusprognoos ei luba väga suurt tööviljakuse kasvu, imbub sisse ka välistööjõudu lihtsatele ja väheväärtuslikele töökohtadele, mis on tööandjate valik. Majanduskasv on prognoositud suhteliselt tagasihoidlik, aga samas keskmine palk tõuseb. Meie peamine püüdlus oli mitte maha jääda keskmisest palgast ja pigem saada keskmisest palgast oluliselt kiirem tõus miinimumpalga saajatele, kuna me näeme, et sundkulutused energiale ja elamispinnale kasvavad tegelikult oluliselt kiiremini," rääkis Peterson.

Palganumber, mis ametiühinguid rahuldanuks, oleks 40 protsenti keskmisest palgast ehk varasemat Eesti Panga prognoosi arvestades 602 eurot. Seda, kuidas edasi minna, arutab ametiühingute keskliidu juhatus 10. septembril. Peterson ütles, et ilmselt taotlevad nad tööandjatelt uut kohtumist ja uusi läbirääkimisi.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas nentis, et ametiühingute otsus kokkulepe tagasi lükata oli ebameeldiv üllatus. "Ootame ära, mis ettepanekutega ametiühingud järgmisel nädalal välja tulevad. Meie hinnangul see 7-protsendiline alampalga kasv, mis sai kokku lepitud delegatsioonide vahel, oli väga mõistlik kompromiss ja me tahaks selle juurde jääda."

Aas märkis, et arvestades jahtuvat majandust, keskmise palga kuueprotsendist kasvu ja tööviljakuse paariprotsendist kasvu, oli seitsmeprotsendine alampalga kasv hea pakkumine. "Me ei saa pilli lõhki ajada. Ei ole mõtet jaanuarist tõsta inimese palka ja seejärel veebruaris neid koondada. Tuleb hoida mõistlikku joont."