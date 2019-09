Rünnak võib tõsta naftabarreli hinda kolmandiku võrra

Toornafta hind oli reedel 60 dollarit barreli kohta ning analüütikute hinnangul võib hind tõusta 80 dollarini või isegi kõrgemale, kirjutab BBC.

Peaaegu kolmveerand Aramco naftatoodangust läheb Aasiasse. Esimesed järeldused rünnaku mõju kohta nafta hinnale saab Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva, kui Aasias avanevad kütusebörsid.

Samas näitab minevik, et samalaadsed sündmused pole nafta hinnale pikka aega mõju avaldanud. Rahvusvaheline energiapoliitika ekspert professor Nick Butler selgitas BBC-le, et rünnaku otsene mõju hindadele võib olla lühiaegne. Ta tõi näiteks, et viimase kahe aasta jooksul on kütuseturud kohandunud Venetsueela ja Iraani poliitiliste sanktsioonidega, mis on turult viinud hinnanguliselt kaks miljonit barrelit päevas.

Pigem teeb asjatundjatele muret poliitiline olukord Lähis-Idas – kui rünnakute tagajärjel tõusevad regioonis poliitilised pinged, võib surve nafta hinnale muutuda pikaajaliseks. Butleri hinnangul peitub suurim oht Saudi Araabia ja tema liitlaste võimalikus vastulöögis.

See võib omakorda juhtida vastulöökideni ning muuta haavatavaks kogu regioonis asuva naftataristu.

BBC hinnangul on veel vara öelda, millal jõuab rünnaku mõju kütusehindadeni, kuid see võib võtta nädalaid.

Yle: tegu on erakordse rünnakuga

Uus rünnakuviis – droonirünnak – tekitab teadmatust ja hirmu naftatööstuses, kirjutab Soome ringhääling Yle. Kümne drooniga tehtud rünnak oli esimene suurrünnak naftarajatiste vastu ja kardetakse, et see võib korduda.

Neste energiaasjatundja Lauri Kärnä sõnul toimus viimane nii suurte mõjudega rünnak kümmekond aastat tagasi Liibüa kodusõja ajal. Tema hinnangul tõuseb toornafta hind maailmaturul märkimisväärselt.

Rünnaku tagajärgede likvideerimine võib praeguste hinnangute järgi võtta minimaalselt nädalaid, maksimaalselt kuid. "Kui häiring tootmises kestab pool aastat, võib barreli hind tõusta 80 dollarini," märkis Kärnä.

Viimati oli hind nii kõrge mullu oktoobris.

Rahvusvahelise energiaagentuuri IEA hinnangul on vähemalt praegu turgudel piisavalt naftavarusid. IEA võimuses on teha otsus, kas olukord on piisavalt tõsine, et agentuuri liikmesriigid peaksid kasutusele võtma oma varud. Nii peaks IEA otsuse korral toimima ka Soome ja Eesti.

Soome on IEA liige olnud 30 aastat ning selle aja jooksul on saadud käsk varude kasutamiseks vaid korra, aastal 2005, kui USA-s möllas orkaan Katariina.

Kärnä sõnul piisaks praegustest varudest maailmas mõneks kuuks ning rünnak ei põhjusta kütusepuudust.

Kokku annab Aramco kümme protsenti maailma naftatoodangust. Rünnak toimus kahel naftaväljal – Khuraisis ja Abqaiqis, millest teine on Aramco olulisim naftaväli.