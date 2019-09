Nafta hind tegi börsil rekordilise 20-protsendilise hinnatõusu pärast Saudi Araabia naftakompleksile tehtud rünnakut. Päeva peale korrigeerus hind pisut tagasi ning riigid teevad koostööd, et lööki kütusehindadele pehmendada.

Eesti tanklaketid on hinnatõusu suhtes äraootaval seisukohal ja prognoosivad seda kas nädala lõpuks või järgmise alguseks, juhul kui maailmaturu hind ponnistustele vaatamata ei alane.

"Väga keeruline on hinnata, kuidas turg lähiajal liikuma hakkab. Kui pärast uudist ja esimest šokki kerkis Brenti toornafta hind enam kui 10 dollarit barrelilt, kauplevad turud nüüd, enne Euroopa avamist, +6 dollarit barrel. See õnneks praegu väga suurt hirmu hinnatõusule ei peegelda. Võrdluseks: aprillis ja mais oli toornafta hind üle 70 dollarit barrel," kommenteeris Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Lähiaja hinna liikumist võib tema hinnangul mõjutada eelkõige see, kui kaua võtab kahjude parandamine aega ja kas USA või mõni teine riik võtab kasutusele vastumeetmed, näiteks Iraani vastu.

"Pidurdavat mõju hinnatõusule omab ka praegune USA poliitika, sest kiire hinnakasv ei mõjuks Trumpi tagasivalimise kampaaniale positiivselt. Kui toornafta hind kerkib 6 dollarit barrelilt, tähendab see ca 4 senti hinnatõusu liitri kohta jaemüügis," ütles Sülluste.

Neste ei välista võimalust, et maailmaturul toimuv kajastub nende Eesti jaemüügihindades juba teisipäevast.

"Kuna tänased sisseostuhinnad kujunesid eelmise nädala keskpaiga hindade keskmisest, siis hetkel see muutus meid veel ei mõjuta. Homne noteering võiks juba olla mõjutatud antud muutusest," ütles Sülluste.

Alexela on optimistlikum ja annab võimalikule hinnatõusule nädalase lõtku.

"Saudi Araabia lubas juba tänaseks kolmandiku naftatootmist taastada. Kui ta seda suudab teha, on kõik väga hästi ja naftahinnad natukene stabiliseeruvad. Lubati lisaks ka Saudi Araabia ja USA poolt naftavarusid kasutusele võtta, see kõik teeb n-ö olukorra pehmemaks," ütles Alexela Oili juhatuse liige Alan Vaht. "Aga kui need hinnad nüüd tänasel tasemel ikkagi püsivad, siis on ikkagi paratamatu, et järgmisel nädalal võime näha natukene teistsuguseid hindu ja see hinnavahe võiks olla selline kolm senti."

Vaht usub, et nädalavahetuseks toimub posti otsas tavapärane hinnalangus ja maailmaturu hinnamuutused kajastuvad Eesti lõpptarbijale alates järgmisest esmaspäevast.

Olerex aga ei välista maailmaturu hinnatõusu jõudmist Eesti tanklatesse juba nädalavahetuseks.

"Esialgu kindlasti tuleb hinnakorrigeering olemasoleva turu põhjalt, mitte nüüd kohe sellest rünnakust tingituna. Kui hinnad maailmaturul ei tule sinna 60 dollari peale barreli pealt uuesti tagasi, siis võib ka nädalalõpuks tulla hinnatõusu selline 4-5 senti," hindas Olerexi logistikajuht Priit Põlluste. "Maailmaturg ei ole täna harjunud sellega, et selliseid rünnakuid võib toimuda. Nende riskide maandamisega ei ole täna võib-olla arvestatud."