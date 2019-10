Macron kaitses Venemaa hääleõiguse taastamist Euroopa Nõukogus

Strasbourg'is esinenud Macron kinnitas ka, et Ukraina konflikti lahendamiseks tuleb täide viia Minski lepped, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa president lubas teha koostööd Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Minski lepped ka reaalselt ellu viidaks.

"Toetan täielikult otsust hoida Venemaa Euroopa Nõukogus, sest usun, et Vene rahvas on läbinisti põimunud Euroopa humanismiga, sest nad osalesid selle ülesehitamisel ning Venemaa geograafia, ajalugu ja kultuur on fundamentaalselt euroopalik. Ja seepärast, et kui üks meie liikmetest satub eksiteele meie ühtsest väärtusruumist, siis lahknemine ja välistamine oleks järjekordne läbikukkumine, mis määrab meid jõuetusse," rääkis Macron.