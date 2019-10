"Mul on hea meel teatada, et minu meeskonda asub juhtima suurte kogemustega Stefano Grassi, kes on Euroopa Komisjonis töötanud 2004. aastast alates," teatas Simson pressiteates.

"Grassi on eurokoridorides kahtlemata väga tuntud, mida näitab ka tema tänane positsioon. Muuhulgas on Stefano Grassi kuulunud varasemalt ka Euroopa Komisjoni ametist lahkuva presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetti ning töötanud ka kahe Itaalia peaministri - Mario Monti ja Enrico Letta - Euroopa Liidu küsimuste nõunikuna. Tema kogemused räägivad enda eest," lisas Simson.

Tema kinnitusel on Grassi äärmiselt kogenud ja kõrgelt hinnatud euroametnik, kes töötab praegu Euroopa Komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välispoliitikajuhi, Federica Mogherini kabinetiülemana.

"Tegemist on kogenud euroametnikuga, kes minu kabinetiülemana saab anda lisaväärtust läbi selle, et ta teab, kuidas otsustusprotsessid käivad. Kuna ta on viimastel aastatel tegelenud rohkem Euroopa Liidu välispoliitikaga, siis tugevdab ta ka seda dimensiooni, mis energeetikavaldkonnas kätkeb läbirääkimisi meie partnerriikidega," rääkis Simson ERR-ile. "Energeetikadirektoraat on võtmepositsioonil näiteks läbirääkimistel Iraaniga, läbirääkimistel, mis vahendavad Venemaa ja Ukraina gaasitarne lepingut, rääkimata siis kahepoolsetest dialoogidest USA, Hiina ja teiste oluliste energiatarnijate või -kasutajatega," lisas ta.

Küsimusele, mille alusel ta Grassi valis, vasta Simson: "Alustades ettevalmistusi tulevaseks ametiks, vaatasin ma ka tänaste Euroopa Komisjoni liikmete kaadrivalikut. Ja nägin, et päris mitmed volinikud, nende hulgas ka asepresidendid on oma meeskonna üles ehitanud viisil, et nende kabinetiülem omab mingeid muid tugevusi peale selle, et nad on samast rahvusest volinikuga."

"Konkreetsemalt kabinetiülema otsinguteni sain ma minna pärast seda, kui ma teadsin oma portfelli. Loomulikult, kui vastutusvaldkond on energeetika, siis otsid sa teistsugust ekspertiisi kui näiteks mõne sotsiaalsema portfelli puhul või mõne rohkem EL-i sisse suunatud portfelli puhul," lisas ta.

Mõlemad eestlastest endised Euroopa Komisjoni liikmed - Siim Kallas ja Andrus Ansip - on soovitanud Simsonil valida kabinetiülemaks eestlane. Kallase kabinetiülem oli Henrik Hololei ja Ansipil Juhan Lepassaar, kes mõlemad teevad nüüd karjääri Euroopa Liidu kõrgete ametnikena.

Vastates kriitikale, et valides endale välismaalasest kabinetiülema ei anna ta võimalust kõrgel kohal töötada mõnel eestlasel, rääkis Simson, et tema kabibetis hakkab tööle vähemalt kaks eestlast.

"Kabineti koosseisule on Euroopa Liidus tehtud väga selge ettekirjutus - kabinetti, mis koosneb kuuest liikmest minu puhul, peab kuuluma kolme rahvuse esindajaid ja loomulikult kõige tugevam esindatus saab olema eestlastel. Nii et eestlastel minu kabinetis on karjääritegemise võimalus," kinnitas ta.

"Loomulikult seisan ma selle eest, et eestlased saaksid Euroopa Liidus kaalukaid ametikohti," märkis Simson ja lisas, et Eestis on sadu pädevaid inimesi, kellest loodetavasti järgnevatel aastatel nii mitmedki karjääriredelil edenevad.

Energeetikavoliniku kabineti asejuhina asub 1. novembrist tööle Simsoniga varem nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kui ka riigikogus töötanud Peeter Kadarik. Kadarik on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori majanduse erialal ning töötab praegu riigikogus Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhatajana.

"Minu meeskond saab olema rahvusvaheline, kuid loomulikult mängivad ka eestlased selles tähtsat rolli. Olen Peeter Kadarikuga edukat koostööd pikalt teinud ning tegemist on inimesega, kellel on olemas toimiv side Eesti ministeeriumite ja parlamendiga. Olen veendunud, et ta saab uute väljakutsetega edukalt hakkama," tõdes Simson pressiteates.

Lisaks Grassile ja Kadarikule kuulub Simsoni tulevasse kabinetti prantslanna Laure Chapuis. Tegemist on kogenud euroametnikuga, kes on varem töötanud eestlastega koos nii Siim Kallase kui ka Andrus Ansipi kabinetis, kus ta täitis mandaadi lõpus ka kabineti asejuhi ülesandeid.

Simsoni meeskonnas on koha leidnud ka Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus energeetika valdkonna eest Brüsselis vastutanud Thor-Sten Vertmann. Simsoni nõunikuna jätkab ka üleminekumeeskonnas sama rolli täitnud Jaan Männik.

Kadri Simsoni tulevane meeskond koosneb kuuest kabinetiliikmest ja isiklikust nõunikust, kellele lisanduvad assistendid. Kahe kabinetiliikme osas on läbirääkimised veel käimas.