"Meie jaoks on kõige olulisem head liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega, NATO tugevus ja kindlus. Ja sellel puhul oleme me paljude valikute ees, millest mõned on moraalselt väga küsitavad, nagu näiteks kurdide tulevik," ütles Sakkov.

Sakkov ei osanud öelda, kas praegune tegevus võib kaasa tuua uue põgenikekriisi. "Meenutame, et 2015. aasta suure põgenikekriisi pani lõpuks seisma Türgi peale kokkulepet Euroopa Liiduga, ehk mõneti on see võti Türgi käes," sõnas Sakkov.

Sakkov ütles, et Türgi on põhjendanud oma Süüriasse tungimist ka sooviga asustada sinna puhvertsooni miljonid põgenikud. "Seda on raske ettekujutada, sest see on kõrbeala, kus praegu elab pool miljonit inimest. Sinna asustada veel kolm miljonit inimest - ma ei kujuta seda ette," lausus Sakkov.

Kurdide vastusest Türgi tegevusele on Sakkovi sõnul veel vara rääkida. Samas on kurdi omavalitsused kutsunud üles vastupanule ja mobilisatsioonile.

"Türgi on väga tugev sõjaliselt. Selles, et nad suudavad kurde võita, kahtlust ei ole. Küsimus on ka selles, kui kaugele nad lähevad. Kas nad piirduvad ainult selle 32 X 370 kilomeetrise piiri puhvrialaga, millest juttu on olnud või nad lähevad ka sellest kaugemale," kommenteeris Sakkov.