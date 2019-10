Pompeo: USA ei andnud Türgi rünnakule "rohelist tuld"

BBC poolt vahendatud intervjuus USA avalik-õiguslikule ringhäälingule PBS rääkis Pompeo, et Türgil on õigustatud julgeolekuprobleem, sest neid ohustab lõunapoolt terrorioht.

Pompeo nimetaks "lihtsalt valeks" nii demokraatide, aga ka vabariiklaste endi leerist kostuvat teravat kriitikat, nagu lubanuks USA Türgil oma seniseid liitlasi kurde rünnata.

"USA ei andnud Türgile rohelist tuld," ütles Pompeo intervjuus PBS-i saatele "News Hour".

Seevastu senine Trumpi ustav liitlane, vabariiklasest senaator Lindsey Graham teatas, et USA on "häbiväärselt loobunud" oma liitlasest.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas kolmapäeva pärastlõunal, et riik alustas sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas. Selle sihtmärgiks on Süüria kurdide üksused, keda Türgi käsitleb terroristidena. Türgi soovib luua Süüria poolele enda kontroll all oleva ala, kus poleks kurdide võitlejaid ning kuhu saaks asustada Türgi territooriumil viibivaid Süüriast pärit põgenikke.