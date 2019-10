Reinsalu: me ei loobu Erdogani ähvarduste pärast oma põhimõtetest

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Türgi presidendi Tayyip Erdogani ähvardus saata miljonid põgenikud Euroopasse, on tõsine, kuid Euroopa Liit ei loobu sellepärast veel oma arusaamast, kuidas Süüria kriisi lahendada tuleks.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ähvardas Euroopa Liitu miljonite põgenikega, kui blokk ei lõpeta Türgi Põhja-Süüria pealetungi kritiseerimist.

"Need on väga tõsised sõnad. Kindlasti see tuleb tõsiselt jutuks Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel järgmisel nädalal. Kuid see ei tähenda, et me kuidagi selle ähvarduse mõjul peaksime oma põhimõtetest või sellest arusaamast, kuidas Süüria kriisi lahendada, loobuma," kommenteeris Reinsalu ETV saates "Esimene stuudio".

"Tegelikult seal on üle kolme miljoni põgeniku, keda Türgi riik on mõjutanud ja võtnud nende eest vastutuse. See on väga suur vastutus, mida Türgi on teinud ja selle eest kindlasti Türgi väärib tunnustust. Selles ei ole mingisugustki kahtlust. Aga põgenike või põgenikekriisi kasutamine poliitilise mõjutusvahendina ei saa kindlasti olla aktsepteeritav poliitiliste otsusteni jõudmisel," lisas minister.

Reinsalu märkis, et tegelikult on viimastel nädalatel põgenike arv hakanud kasvama. "Järelikult me võime öelda, et kas sellel on oma poliitiline mõjuseos Türgi poolt vaadatuna või mitte, aga reaalsus on, et need numbrid on hakanud tõepoolest juba kasvama," sõnas Reinsalu.

Ta ütles, et Euroopa Liit peab õppima 2015. aasta põgenikekriisist ning vaatama üle oma piirikontrolli ja turvalisuse süsteemi, et võimalikuks uueks kriisiks paremini valmis olla.

Reinsalu rääkis, et NATO-s on Türgi väga kaalukas partner ning tema hinnangul ei peaks arvama, et koostöö Türgiga nüüd NATO-s läbi on.

"Ei ole. Tegelikult see tähendab seda, et selles küsimuses nende diplomaatiliste kanalitega, mis Euroopa riikidel, kõigil riikidel on NATO-s, ka teistes formaatides, tuleb kindlasti mõjutada Türgit, et leida lahendus, mis on ratsionaalne ja rahvusvahelist õigust ja praktilist diplomaatia huvi austav," selgitas minister.