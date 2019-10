Austraalia peaminister on mures ISIS-e taastärkamise pärast Süürias

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles neljapäeval, et muretseb tõsiselt võimaluse pärast, et Türgi sõjaline operatsioon kurdivõitlejate vastu Süüria kirdeosas võib viia äärmusrühmituse ISIS taastärkamiseni.

Peaminister ütles Sydneys ajakirjanikele, et on Türgi sammude pärast sügavalt mures ja märkis, et on väljendanud Türgi ja USA valitsustele muret oma tsiviilisikute ja kurdide turvalisuse pärast.

Morrison ei kavatse enda sõnul kommenteerida USA presidendi Donald Trumpi otsust hüljata Süüria kurdivõitlejad, kes olid Ühendriikide liitlased võitluses ISIS-e vastu.

Trumpi samm on USA asi ning Austraaliale valmistavad muret Türgi piiriülesed sammud ja vägede viimine teise riiki, lausus peaminister.

Türgi relvajõud alustasid kolmapäeval Süüria sisside toel maismaapealetungi Süüria kirdeosas, kaitseministeeriumi teatel on tegemist osaga operatsioonist kurdi võitlejate vastu.

Operatsiooni tegi võimalikuks USA otsus viia Süüria-Türgi piirialalt ära oma väed, kelles nähti puhvrit Türgi sõjaväe ja kurdiüksuste vahel.