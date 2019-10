Trump lisas Ukraina tagasi USA tollisoodustuste süsteemi

"Kiievi aja järgi laupäeval, või Washingtoni aja järgi reede öösel, tuli uudis, et Trump on Ukraina tollisoodustuste süsteemi tagasi pannud," ütles Ukraina majandusarengu aseminister Taras Katška.

Tema sõnul antakse varem GSP-nimekirjast ära võetud 155 Ukraina kaubaliigile taas tollimaksuvabastus.

"Need on peamiselt töödeldud toidukaubad, maiustused, tööstuskaubad, eelkõige keerukad ehituskaubad," ütles Katška.

Ühendriigid võtsid 155 Ukraina kaubaliiki GSP-nimekirjast välja läinud aastal autorikaitseõiguste süstemaatilise rikkumise tõttu. Ukraina aseministri sõnul sai nende tagasilisamine võimalikuks tänu vastavate seaduste parendamisele.

"Kaubandusstatistikat see tõenäoliselt ei mõjuta, sest need pole massikaubad, aga see mõjutab positiivselt väikese ja keskmise suurusega ärisid," ütles ta.