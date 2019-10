Zelenski eitas Trumpi survet Bidenite uurimiseks

"Burisma lool ei ole relvadega midagi pistmist... Mingit väljapressimist ei olnud, see ei olnud teemaks," lausus Zelenski pressikonverentsil vastuseks ajakirjanike küsimusele, kas Trump survestas teda uurima oma poliitilise rivaali Joe Bideni poja tegevust Ukraina gaasifirma Burisma juhatuses.

"Telefonikõne ei saanud kuidagi mõjutada meie suhteid Ühendriikidega," rõhutas mais ametisse astunud Ukraina president oma esimesel suuremal pressikonverentsil, mille ta andis Kiievi Petšerski toiduturul.

Zelenski sõnul tahtis ta Trumpile tõestada eelkõige seda, et Ukraina ei ole korruptiivne riik ja uus võim kavatseb korruptsiooniga tõsimeeli võidelda.

"Mitte ainult Trumpi, vaid paljusid USA esindajaid huvitab küsimus, kuhu kaob Ühendriikide maksumaksjate raha. See on normaalne," ütles Ukraina riigipea.

Demokraadid on alustanud USA esindajatekojas vabariiklasest presidendi suhtes tagandamisjuurdlust seoses kahtlustustega, et Trump kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

Väidetavalt survestas Trump Zelenskit uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit ja tema poega Hunter Bidenit. Oma tahtmise saamiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Zelenski ütles, et sai Ukrainale lubatud julgeolekuabi kinnihoidmisest teada alles pärast 25. juuli telefonivestlust ja sellest telefonivestluses ei räägitud. Kaitseminister ütles mulle pärast vestlust, et on tekkinud probleem ja raha on blokeeritud, lisas ta.

Ukraina riigipea sõnul lootis ta, et telefonivestlus aitab saavutada tema ja Trumpi kohtumist ja USA presidendi Ukraina-visiiti. "Me tahtsime lihtsalt suhte sisse seada," ütles ta ja lisas, et Ühendriigid ei esitanud kohtumise korraldamiseks mingeid tingimusi.

Demokraatide enamusega USA esindajatekoja komitee avaldatud mobiiltelefonisõnumitest on selgunud, et Trumpi toonane Ukraina eriesindaja Kurt Volker ütles Zelenski abile Andrii Jermakile, et Ukraina võimud peaksid avama Zelenski Washingtoni-visiidi saavutamiseks uurimise.

Zelenskilt küsiti pressikonverentsil mitu korda tema suhte kohta Trumpiga ja ta andis mõista, et on pidanud Trumpiga mitu telefonivestlust.

"Me oleme iseseisev riik, meil on suhted paljude riikidega," ütles ta vastuseks ajakirjanike korduvatele küsimustele.

Trump heidab Joe Bidenile ette katset takistada Ukrainas korruptsioonijuurdlust oma poja äripartneri, ühe Ukraina ärimagnaadi suhtes.

Burisma reklaamib end ühe suurima erakätes maagaasitootjana ja ühe Ukraina juhtiva gaasifirmana.

Zelenski rõhutas pressikonverentsil ka, et tal pole mingit kavatsust sekkuda USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

"Ma ei taha mingil viisil sekkuda selle iseseisva riigi, USA valimistesse ja ma ei kavatse seda kuidagi teha," ütles Ukraina president. "Valige oma president ja ärge sekkuge ka iseseisva Ukraina tulevastesse valimistesse," lisas ta.

Ukraina uurib võimalikku sekkumist 2016. aasta USA valimistesse

Kiiev uurib hea meelega väidet, et ukrainlased sekkusid 2016. aasta USA presidendivalimistesse, ütles Zelenski.

"Me ei saa vastata ei ega jah" küsimusele, kas ukrainlased sekkusid, kui pole olnud juurdlust, sõnas Zelenski ajakirjanikele. Juhtunu selgekstegemine on Ukraina huvides, lisas ta.

Trump väidab, et Ukraina toetas demokraatide vandenõu torpedeerida tema 2016. aasta valimiskampaaniat. Selle väite toetuseks pole ilmnenud mingeid tõendeid.

Zelenski sõnul pole USA esitanud Ukraina väidetava sekkumise kohta mingeid üksikasju.

Samuti lisas Ukraina president, et tal pole kavatsust avaldada ukrainlaste protokolli tema telefonikõnest Trumpiga. Sellest juulis toimunud kõnest algas USA-s Trumpi tagandamise uurimine.