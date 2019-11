Bill Taylor rääkis kongressis, et pärast seda, kui Valge Maja peatas juulis sõjalise abi andmise Ukrainale, püüdsid Donald Trumpi tippametnikud seda taastada, kuid ei suutnud presidendiga kohtumist kokku leppida. Selle põhjus peitus osaliselt selles, et presidendi alluvatel oli liiga palju tegemist Trumpi sooviga osta Gröönimaa, vahendas The Guardian.

Taylor rääkis, et ametnikud pidasid pärast Trumpi korraldust kohtumisi, et jõuda sõjalise abi taastamiseni, eriti arvestades konflikti Ukraina idaosas.

Taylori sõnul oli ametkondade vahelistes aruteludes üksmeelne arusaam, et sõjaline abi tuleks taastada ning et välis- ja kaitseminister, samuti CIA direktor ja rahvusliku julgeoleku nõunik peaksid koos kiiresti presidendiga kohtuma ja veenma teda otsust ümber muutma.

Samas ei suudetud enne septembrit ühtki kohtumist kokku leppida. Taylor selgitas, et osaliselt oli see seotud sellega, et ministrid olid sel perioodil välismaal tööreisidel. "Ma arvan, et see oli umbes samal ajal Gröönimaa küsimusega, Gröönimaa ostmise küsimusega, mis võttis NSC-s [rahvusliku julgeoleku nõukogu] palju energiat," lisas Taylor.

20. augustil tühistas Trump reisi Taani, kuna Taani peaministril Mette Frederiksenil ei olnud huvi Gröönimaad müüa. Frederiksen oli nimetanud Trumpi ettepanekut absurdseks. Kaks päeva enne seda oli Trump öelnud, et ta uurib Gröönimaa ostmise ideed aktiivselt, kuid see ei ole tema prioriteet.

"See on strateegiliselt huvitav ja me oleksime huvitatud, kuid peame sellest nendega veidi rääkima," ütles Trump ajakirjanikele. "See ei ole number üks, seda võin ma öelda," lisas president.

Taylori väited viitavad sellele, et Trumpi idee osta Gröönimaa võttis NSC-s märkimisväärseid ressursse, isegi nende teemade arvelt, mida ülejäänud valitsus pidas rahvusliku julgeoleku prioriteetideks.

Taylor ütles kongressis kokkuvõtteks, et tema hinnangul seadis president Donald Trump Ukrainale tingimuse, et Kiiev peab sõjalise abi saamiseks uurima tema poliitilisi konkurente.

Taylorit kuulanud esindajatekomitee esimees Adam Schiff märkis, et Trumpi ajutine hõivatus Gröönimaa teemaga on "häiriv aga hoopis muul põhjusel". Taylor nõustus, et see on juba teine teema.

Taylor andis kongressis tunnistusi 22. oktoobril, kuid tagandamisjuurdlusega seotud esindajatekoja komiteed avaldasid selle täieliku üleskirjutuse kolmapäeval.