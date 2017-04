Eesti on jõudnud teha Rail Balticu teostumiseks kõige vähem

Lätlased loodavad, et Rail Baltic lahendab ka paljud Riia probleemid. Kesklinnast tuleb otseühendus Riia lennujaamaga ning kogu vanalinna ja raudteejaama vaheline lõik peaks saama lähiajal uue ilme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riia kesklinna läbimine moodustab keerulisima osa Rail Balticust. Sinna peaks jõudma nii uus kui ka praegune raudtee, samuti bussijaam. Samuti luuakse uued ühendused Riia vanalinna ja ajaloolise turukompleksi vahel.

Üle Daugava on vaja ehitada veel üks raudteesild, sest praeguse võimsus on ammendunud. Ka jalakäijate ja ratturite võimalused liikuda üle Daugava paranevad.

Nii põhjalikku linnaruumi ümberkujundamist pole tehtud aastakümneid.

"Oluline, et taristu, eriti raudteetaristu oleks seal, kus on inimesed. Riia oma keskusega on Baltimaade suurim linn ja Riia keskraudteejaam ühendab nii Läti kui ka kõik Balti riigid," rääkis AS Eiropas dzelzcela linijas arenguosakonna direktor Agnis Driksna.

Kahe Taani arhitektuuri- ja planeeringufirma koostöös valminud projekt annab Riia transpordikeskusele ka teistsuguse ilme. Lisaks headele ühendustele on palju ka avatud ruumi.

Lätlased otsivad juba ehitustööde projekteerijat. Selle tööga tahetakse alustada järgmisel aastal, ehituseni jõutakse mõne aasta pärast.

"Keskusest saab ühistranspordi ümberistumise koht, mis ühendab nii Euroopa kui ka praeguse raudteetaristu," ütles Driksna.

Rail Balticu teostumiseks vajalike tööde järg on riigiti erinev.

"Paraku tuleb öelda, et Eesti on täna jõudnud teha kolmest riigist kõige vähem. Lätis kinnitati trass valitsuse otsusega augustis 2016, Leedus käesoleva aasta algul. Eestis on aga täna veel arutelud käimas," tõdes AS RB Rail nõukogu liige Indrek Orav.

Huvi Rail Balticu vastu on suur - äsja lõppenud hankijate ja ettevõtjate päeval osales paarsada huvilist ligi paarikümnest riigist.