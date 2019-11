Tuleval aastal peab üle 180 000 pensionäri tulumaksu maksma

Kui tänavu on maksustatud eeldatavasti ligi 106 000 pensionäri pension, siis tuleval aastal ulatub niisuguste eakate hulk 184 000-ni ehk tulumaksu tuleb maksta rohkem kui pooltel kõigist pensionäridest.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles riigikogu liikme Signe Riisalo kirjalikule küsimusele saadetud vastuses, et mullu teenis pensioni või pensioni ja töötasuna kokku aastas üle 6000 euro ligi 100 000 pensionäri ehk 28 protsenti kõigist pensionäridest. Maksustatud oli neist 53 000 pensionäri pension.

Tänavu on eeldatavalt maksustatud 105 600 pensionäri pension ehk 31,5 protsendil kõigist pensionäridest. Üle 6000 euro aastas saavad pensioni või pensioni koos töötasuga 137 000 pensionäri.

"Seitsmeeurone pensionitõus ei mõjuta 2019. aasta sissetuleku suurust, kuna pensionide baasosa tõstetakse seitsme euro võrra alates 2020. aasta 1. aprillist," selgitas Kiik.

Tuleval aastal kasvab nende pensionäride hulk, kellel tuleb tulumaksu maksta, mõjuanalüüsi kohaselt veelgi suuremaks: eeldatavalt arvestatakse tulumaksu 184 000 pensionäri pensionilt ehk 55 protsendilt kõigist pensionäridest. Üle 6000-eurose pensionist või pensionist ja töötasust koosneva aastasissetulekuga on selleks ajaks juba ligi 205 000 pensionäri.

Juhul kui erakorralist pensionitõusu poleks tehtud, oleks Kiige sõnul järgmisel aastal tulumaksu tulnud maksta 174 000 pensionäril.

Kõik rahvapensioni saajad teenivad aastas alla 6000 euro

Kiik tõi eraldi välja ka erinevat pensioniliiki saavate isikute andmed. Näiteks vanaduspensioni saajaist 172 000 saavad tänavu kuni 6000 eurot, 101 000 aga üle 6000 euro aastas. Tuleval aastal väheneb alla 6000-eurose sissetulekuga vanaduspensionäride arv 95 000 inimeseni ning 178 000 pensionäri aastane pensionisumma küündib juba üle 6000 euro. Selles arvestuses kajastub ka erakorraline pensionitõus.

Ennetähtaegsetest pensionäridest enamik ehk ligi 27 000 saavad alla 6000 euro aastas ja vaid 882 neist sellest summast rohkem. Tuleval aastal aga kasvab viimaste hulk ligi 2000-ni.

Märksa paremas olukorras on parlamendi pensioni saajad: nende seas alla 6000-eurose aastasissetulekuga isikuid ei olegi, kõik 199 saavad pensionina sellest suurema rahasumma aastas. Ka eripensioni saajatest ligi 3200 saab aastas üle 6000 euro ja vaid 260 sellest vähem.

Vastandlik olukord on rahvapensioni saajate hulgas, sest neist mitte ühegi pensionisumma ei ületa aastas 6000 eurot.

Ka väljateenitud aastate pensioni saab üle 6000 euro aastas ainult 79 inimest, ülejäänud üle 2000 inimesel jääb aastane pensionisumma sellest väiksemaks.

Toitjakaotuspensioni saab alla 6000 euro 5800 inimest ja ainult kümne pensionisumma on sellest kõrgem. Nii on ka töövõimetuspensionidega - üle 6000 euro saab 45 inimest, ligi 19 000 pensionisumma on aastas alla 6000 euro.