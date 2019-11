ERR Helsingis: streigid on tõsiselt häirinud Soome pealinna liiklust

Helsingi-Vantaa lennujaama asedirektor Heini Noronen-Juhola ütles "Aktuaalsele kaamerale", et esmaspäeval toimus vaid 40 protsenti lendudest.

Noronen-Juhola lisas, et selle 40 protsendi tagamiseks korraldati töö turvaalas ümber nii, et kõik ressursid koondati sinna.

Soome postitöötajate streik on kestnud juba paar nädalat. Streigi põhjustas Soome Posti soov viia 700 töötajat üle tütarfirmasse, mis tähendaks neile teistsuguseid töötingimusi ja lepingut.

"Me pole valmis selleks, et nende 700 inimese töötingimused halvenevad nii kõvasti, nagu tööandja seda praegu tegemas on," kommenteeris posti- ja logistikaala ametiühingu esimees Heidi Nieminen.

Pingsad läbirääkimised kestsid viimase hetkeni ning pühapäeva õhtul tuli Soome riiklikul lepitajal teatada, et kokkulepet ei tulnud. See tähendas, et esmaspäeval jäid toetuseks sadamatesse seisma Soome lipu all sõitvad laevad, nagu näiteks õhtul Stockholmi sõitma pidanud Mariella.

Liinile ei sõitnud ka enamus Helsingi ja selle lühiümbruse busse. Et asendusi teha ei õnnestunud, teavitati inimesi ning kutsuti kui võimalik tegema kaugtööd kodukontorist.

Lennufirma Finnair andis reiside tühistamisest teada juba pühapäeval ja ära jäetud reiside arv kasvas iga tunniga, lende tühistasid ka teised firmad.

Soomes on mitmeid streike oodata ka novembri lõpus ja detsembris.