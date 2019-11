Soome toetusstreigid mõjutavad, bussiliiklust, laevandust ja lennundust

Kui postitöötajate esindajad pidasid riikliku lepitaja vahendusel raskeid ja lõppkokkuvõtteks lahenduseni mitte jõudnud läbirääkimisi, teatasid mitmed teised ametiühingud esmaspäeval toetusstreikide või muude toetavate tegevuste korraldamisest, vahendas Yle.

Ametlikult edastas dokumendid näiteks lennundusvaldkonna ametiühing IAU, mille liikmed töötavad ettevõtetes, mis pakuvad maapealseid teenuseid kõikidele Soomes tegutsevatele lennufirmadele. Toetavate tegevustega alustatakse järgmise nädala esmaspäeva varahommikul. Tegemist on tööseisakuga, mis kestab esmaspäeva hommikust teisipäevase vahetuse alguseni.

Auto- ja transpordivaldkonna töötajate ametiühing AKT alustab järgmise nädala esmaspäeval 24 tundi kestva tööseisakuga. Praktikas tähendab see näiteks seda, et pealinna piirkonnas töötavad bussijuhid, keda on umbes 3000, esmaspäeval ei sõida ehk sisuliselt peatub Helsingis bussiliiklus 24 tunniks. Sarnaselt tegutsevad ka bussiliiklusega seotud mehaanikud. Kõik see tähendab, et Helsingi piirkonna ühistranspordi eest vastutaval munitsipaalettevõtel HSL bussiliiklust asendada ei õnnestu ning seetõttu tulebki piirduda ainult elanikele informeerimisega.

Soome tarbekaubanduse töötajate liit SEL teatas, et riikliku postifirma ja selle tütarettevõtetega seotud saadetisi ja laadungeid pole neil kavas menetleda alates käesoleva nädala reedest.

Teisipäeva varahommikul alanud Soome Meremeeste Liidu toetusstreik raskendab posti liikumist Soome saartele.

Meremeeste toetusttegevus, mis saab alguse järgmise nädala esmaspäeval, mõjutab aga ka Tallink Silja Line'i ja Viking Line'i reisijaid. Rakendumisel mõjutaks toetusstreik kõiki Soome lipu all sõitvaid laevu.

Tallink Silja laevadest oleks mõjutatud Turu-Stockholmi liinil sõitev Baltic Princess ja Helsingi-Stockholmi liinil sõitev Silja Serenade. Baltic Princess jääb Turu sadamasse 25. novembri õhtul ja Silja Serenade helsingi sadamasse 26. novembri hommikul.

Viking Line'i teatel on toetusstreigist mõjutatud viis laeva - Mariella, Gabriella, Amorella, Viking Grace ja Rosella.