"Lõplikku otsust veel ei ole. Positsioonide kooskõlastamine käib ja me loodame mõnedes otsustes kokkuleppele jõudmist enne liidrite kohtumist Londonis detsembri algul," ütles Linkevicius teisipäeva õhtul BNS-ile Reutersi uudise kohta, et Türgi keeldub toetamast NATO kaitseplaanide täiustamist Balti riikide ja Poola jaoks.

Reuters kirjutas, et Türgi nõuab oma heakskiidu andmiseks NATO-lt tugevamat poliitilist toetust sõjategevusele Põhja-Süürias.

NATO liikmesriikide saadikud Brüsselis taotlevad kõigi 29 liikmesriigi ametlikku heakskiitu sõjaväelisele plaanile kaitsta Poolat, Leedut, Lätit ja Eestit Venemaa rünnaku korral.

Ilma Türgi nõusolekuta võib NATO-l olla raskem kiiresti oma kaitsemeetmeid Baltikumis ja Poolas tugevdada.

Linkevicius keeldus üksikasjalikest kommentaaridest NATO sõjalise planeerimise ja Türgi positsiooni kohta, kuid möönis, et Ankara tahab, et NATO dokumendid peegeldaksid selle suhtumist kurdi organisatsioonidesse.

"Kooskõlastamisel on palju dokumente. Jah, on erinevaid tõlgendusi ja huve. On tõsi, et Türgi tahab, et dokumendid kajastaksid tema suhteid teatud kurdi rühmitustega. See on pikk protsess ja me räägime sellest. Vale oleks öelda, et erimeelsused on lõplikud ja esineb blokeerimist. Protsess on pooleli," lausus Leedu välisminister.

NATO liidrid kohtuvad Londonis 3.-4. detsembril.

NATO kiitis algsed Balti riikide ja Poola kaitseplaanid heaks 2010. aastal ning neid uuendati pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. Arutelud plaanide üksikasjade üle on sestsaadik jätkunud.