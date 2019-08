Nigel Farage kutsub leppeta Brexitile

Farage vedas 2016. aastal Brexiti referendumit ja on selle tuline pooldaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Briti poliitikud on Brexiti küsimuses lõhestatud. Opositsioonilise Tööpartei liider Jeremy Corbyn lubas, et teeb kõik võimaliku, et leppeta Brexit peatada.

Corbyn plaanib järgmisel nädalal korraldada peaministri umbusaldushääletuse ja kui ta selle võidab, moodustaks ta ajutise valitsuse.