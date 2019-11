Erdogan: Macroni NATO-kommentaar on vastuvõetamatu

Türgi president Recep Tayyip Erdogan nimetas kolmapäeval vastuvõetamatuks Prantsuse riigipea Emmanuel Macroni hiljutist kommentaari, et NATO on ajusurmas.

USA president Donald Trump märkis Valges Majas Türgi liidrit võõrustades, et Erdogan oli väga pettunud Prantsusmaa avalduses NATO kohta. "Vastuvõetamatu," lisas tõlgi kaudu rääkinud Erdogan.

Macron ütles NATO detsembrikuise tippkohtumise eel usutluses ajakirjale Economist, et allianss on ajusurmas.

"USA ja tema NATO liitlaste vahel puudub igasugune koordinatsioon strateegiliste otsuste langetamisel. Olematu."

"See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm," ütles Macron