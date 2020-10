Reps: EKRE-le tuleb meelde tuletada, mis on õigusriik ja põhiseadus

Haridus- ja teadusminister ning Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et võimupartnerid asuvad valitsuskriisi lahendama koalitsiooninõukogu koosolekul, kus on plaanis tuletada EKRE-le meelde õigusriigi põhimõtteid ja põhiseadusest tulenevaid õigusi.

Reps ütles, et Keskerakond oma koalitisoonipartnerile EKRE-le mingit nuga selga löönud ei ole, vaid on lähtunud põhiseadusest.

"Edasi me peame kõigepealt kolmekesi kokku saama. Selleks on koalitsiooninõukogu. Ja tõenäoliselt on vaja ka lisatunde leida, sest võib-olla kõigepealt tuleb meelde tuletada, mis on Eesti õigusriik, Eestis kehtiv põhiseadus ja kõigi õigused," ütles Reps.

"Antud küsimus ei ole väärtustes, kas traditsiooniline abielu peab olema mehe ja naise vahel. Küsimus ei ole selles, mida ühed inimesed oma isikliku eluga teevad, vaid see on palju laiem. See on see, kas tegelikult on inimestel Eestis olla turvaline ja kas see on meile kõigile turvaline elupaik," lausus Reps.

Reps ütles, et Keskerakond ootab EKRE-lt vähemalt kolme sammu tagasi ja selgitusi põhiseaduse tõlgendamise kohta.

"Kui on tekitatud väga selgelt enda probleemide pärast keeruline olukord, siis tuleb kõigepealt mõista, et sa oled selle ise tekitanud," lisas Reps.

Reps ütles, et praegune valitsuskoalitsioon suure tõenäosusega jätkab, aga teha tuleb mingid põhimõttelised korrektuurid.

Mailis Reps ütles, et võimul oldud aja jooksul ei ole EKRE oma väljaütlemisi ja sõnapruuki oluliselt muutnud. "On väga palju olnud neid hetki, kus me oleme pidanud kolme koalitsioonipartneriga maha istuma, neid nõndanimetatud punaseid jooni üle vaatama ja sõnastama ka positsioone ja ütlema mida tohib ja mida ei tohi ning miks mõned asjad on ulatunud skandaalini," lausus Reps.