Lukašenko otsustas tuumajaama käivitada Oktoobrirevolutsiooni aastapäeval

Valgevene liider Aleksandr Lukašenko teatas, et riigi esimene tuumaelektrijaam käivitatakse 7. novembril, mida nõukogude ajal tähistati Oktoobrirevolutsiooni aastapäevana.

"Meie esimene tuumajaama valmistakse käivitamiseks. Kutsun teid kõiki, arvan, et 7. novembriks, mis on meie jaoks märgiline päev," rääkis Lukašenko kolmapäeval peetud kohtumisel võimumeelsete poliitikutega, mida vahendas Valgevene sõltumatu väljaanne TUT.by. "Saame koha peal olla ja endale teadvustada, et saame esimest korda elektrit oma riigist," lisas ta.

Algselt plaaniti Astravetsi tuumaelektrijaama esimene plokk käivitada juba 2016. aastal, kuid hiljem lükati tähtaeg 2018. aastale. Pärast reaktori korpusega toimunud intsidenti lükati selle käivitamine 2019. aastasse ning hiljem 2020. aastasse ja teise energiaploki käivitamine 2021. aastasse.

Tuumakütus toodi jaama 6. mail ning 7. augustil alustati esimese energiaploki täitmist tuumakütusega.

Vene projekti alusel ehitatud Astravetsi tuumaelektrijaama kahe reaktori koguvõimsus on 2400 MW ning seda haldab Vene aatomienergiaettevõtte Rosatom allharu. Jaama ehitamiseks sai Valgevene kümne miljardi dollari ulatuses Venemaalt krediiti.

Grodno oblastis asuv Astravetsi tuumajaam on põhjustanud rohkelt pingeid Leedus, kuna see ehitati 20 kilomeetri kaugusele Leedu piirist, umbes 50 kilomeetri kaugusele Vilniusest ning kujutab riigi jaoks ohtu.