Valgevene käivitas Astravetsi tuumajaamas ahelreaktsiooni

"Vastavalt tuumajaama laadimise graafikule on esimeses reaktoris käivitatud edukalt ahelreaktsioon, reaktor on viidud minimaalsele juhitavale tegevusvõimsusele," teatas Valgevene energeetikaministeeriumi pressiteenistus pühapäeval. "Sellega on pandud alus reaktori elutsüklile," lisati teates.

Ministeerium teatas, et lähiajal toimuvad reaktoris uurimistööd, millega selgitatakse välja kõigi juhtimissüsteemide ning ohutusmeetmete töökindlus.

Järgmiseks etapiks Astravetsi tuumajaama käivitamisel saab esimese reaktori ühendamine Valgevene elektrisüsteemiga.

Astravetsi tuumaelektrijaam asub samanimelise linna lähistel Grodno oblastis. Jaam on ehitatud Vene aatomielektrijaamade tüüpprojekti ВВЭР-1200 alusel ning see koosneb kahest 1200 MW võimsusega reaktorist. Ehituse peatöövõtja on Vene tuumaenergeetika ettevõtte Rosatom allüksus Atomstroieksport ning ehitus on toimunud Venemaa antud riikliku krediidiga.

Jaama esimene plokk plaanitakse kasutusse võtta järgmise aasta esimeses kvartalis, teine 2022. aastal.

Valgevene liider Aleksandr Lukašenko teatas hiljuti, et esimese reaktori ametlik käivitamine toimub 7. novembril.