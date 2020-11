Ajakirjandusekspert: Õhtulehe fotod pole kooskõlas ajakirjanduseetikaga

Ajakirjanduseksperdi Ragne Kõuts-Klemmi hinnangul ei olnud Õhtulehes avaldatud, salaja tehtud fotod ja videod Mailis Repsi lastest kooskõlas ajakirjandusliku eetikaga. Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov rõhutab, et fotograafid pildistasid ametiautot ja selle kasutust, mitte lapsi ning fotodel on lapsed udutatud.

Laste filmimine ja pildistamine ilma vanema loata on ajakirjanduse eetikakoodeksi järgi keelatud, välja arvatud siis, kui laps on niigi avalikkuse tähelepanu all. Ajakirjandus-sotsioloogia dotsendi ja pressinõukogu liikme Kõuts-Klemmi sõnul oleks saanud sama loo avaldada ka ilma laste eraelusse sekkumiseta, sest ametiauto väärkasutamist kinnitasid tekstis juba mitmed osapooled.

Fotodel laste nägude udustamine ei mänginud siin rolli, sest igal juhul on teada kes ministri lapsed on ning nende privaatsus polnud seega tagatud.

"Ma ei väida, et nad ei oleks pidanud vaatlust tegema, kindlasti neil oli vaja selleks et enda oletusi kontrollida ja tõestada, seda vaatlust teha. Aga seda presenteerida kindlasti ei olnud vaja," lisas ta.

Samas Repsi enda poliitikulehel Facebookis on kaanepildiks tema lapsed ja ta postitab lastest seal pilte.

Kõuts-Klemmi sõnul on need valikud poliitikute enda teha. "Sellisel juhul, kui poliitik ise oma lapsi niimoodi presenteerib, siis küsimus on rohkem sellises poliitiku eetikas ja võibolla peaks hakkama asja sealt uurima. Aga antud juhul ajakirjanduse seisukohast selline tegevus ei olnud sobilik kindlasti," lisas ta.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütleb, et laste kujutiste avaldamist kaaluti põhjalikult ja fotosid avaldati vaid sedavõrd, et ametiauto väärkasutust tõendada. Lapsed fotodel udutati ja asukohtades jäädi võimalusel ebatäpseks.

"Väga oluline on siiski aru saada, et me ei pildistanud lapsi. Me pildistasime Mailis Repsi ametiautot ja ametiauto kasutust. See, et lapsed selles ametiautos olid - Õhtuleht ei pannud neid sinna. Meie ajakirjanikud, meie fotograafid, ei meelitanud neid sinna sisse," sõnas ta.