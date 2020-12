Esimesed hinnangud Euroopa Liidu ja Suurbritannia kaubandus- ja koostöölepingule on osutanud, et mõlemad pooled pidid tegema kompromisse ning pikematest prognoosidest on enamasti hoidutud.

Boris Johnson, Suurbritannia peaminister

Me oleme täna lahendanud küsimuse, mis on meie poliitikat aastakümneid kahjustanud. Nüüd on meie kõigi ühine asi taas ja täielikult iseseisva rahvana see mõõtmatu moment realiseerida ja maksimaalselt ära kasutada.

Ei tule tariife alates 1. jaanuarist ja kaubanduses ei rakendu kvoodibarjäärid. Selle asemel on hiiglaslik vabakaubandustsoon, milles me oleme osalised, aga samal ajal saame me sõlmida oma enda vabakaubanduslepinguid.

Michel Barnier, Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija

Täna on kergenduse päev, aga seda varjutab kurbus, kui me võrdleme seda, mis oli enne sellega, mis on ees.

Suurbritannia otsustas lahkuda Euroopa Liidust ja ühisturult ning loobuda liikmesriigi õigustest ja privileegidest ja meie leping ei kopeeri neid õigusi ja privileege. Vaatamata leppele leiavad lähipäevil paljude kodanike ja ettevõtete jaoks aset reaalsed muutused. See on Brexiti tagajärg.

Charles Grant, Londoni mõttekoja Centre for European Reform direktor

Enamusel brittidest pole aimugi, kui raskeks Brexit kujuneb.

Viimase nelja ja poole aasta jooksul referendumist on britid mõistetavalt üha enam tüdinud Brexiti läbirääkimistest. Paljud neist on end ammu välja lülitanud ja eeldavad, et lepe tähendab, et asjad on korras. Neil on õigus, et lepinguta lahkumine oleks viinud palju suurema katkestuseni. Aga palju muutub, palju enam kui enamus juhtivatest lahkumiskampaania eestvedajatest referendumi eel lubasid.

Tööstusettevõtted ja põllumehed hakkavad piiridel silmitsi seisma tüütute kontrollidega nagu toll, käibemaks, ohutus, taimede ja loomade tervis ja palju muud. Teenusettevõtted kaotavad ligipääsu ühisturule kui nad ei loo tütarettevõtteid. Briti lennukompaniid ja transpordiettevõtted ei saa enam vabalt Euroopa Liidus tegutseda. Kodanikud kaotavad õiguse reisida nii pikalt kui nad soovivad või töötada, õppida või resideeruda Euroopa Liidus. Ettevõtted ja asutused, mis on harjunud palkama Euroopa Liidu kodanikke, sealhulgas põllumajandus, toiduainetööstus, restoranid ja hotellid, hooldekodud, ehitus ja ülikoolid, puutuvad kokku raskustega. Suurbritannia lahkub reast Euroopa Liidu agentuuridest, mis tegelevad näiteks ravimitega, kemikaalidega, lennuohutuse ja toiduohutusega. Briti politsei kaotab ligipääsu mitmetele Euroopa Liidu kurjategijate andmebaasidele.

Iga riik, mis lahkub Euroopa Liidust peab valima koha spektril, mille ühes otsas on maksimaalne regulatiivne autonoomia ja minimaalsed majanduslikud suhted ning teises otsas minimaalne regulatiivne autonoomia ja maksimaalsed majanduslikud suhted. See on vahetuskaup suveräänsuse ja jõukuse vahel. Aus oleks olnud tunnistada, et Brexit tähendab reaalseid majanduslikke kulusid.

(Katkendid kommentaarist "10 peegeldust suveräänsus-kõigepealt-Brexitile", CER-i kodulehekülg - link)

Martin Wolf, Financial Timesi kommentaator

Reaalsus on asümmeetriline. Ja see jääb nii paljudel läbirääkimistel Euroopa Liiduga, mis veel ees seisavad. Kui tegemist on välisjõuga ja eriti endast võimsamaga, siis on "kontrolli tagasivõtmine" mõnevõrra teoreetiline.

(Katkend artiklist "Lepe, mis lõpetab Brexiti pettekujutelmad" - link)

Tony Danker, Suurbritannia Tööstuse Liidu peadirektor

See tuleb suure kergendusena Suurbritannia ettevõtetele ajal, mil vastupidavus on kõigi aegade madalaimal tasemel. Aga see on tulnud nii hilja ja nüüd on oluline, et mõlemad pooled astuvad kohe samme selleks, et hoida kaup ja teenused liikumas ajal, mil ettevõtted kohanevad.