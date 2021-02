Kallas: töötame Venemaale sanktsioonide kehtestamise nimel

Peaminister Kaja Kallas (RE) kritiseeris Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva visiiti ning teatas, et töötab selle nimel, et kehtestada Venemaale sanktsioonid.

"Nõustun nendega, kelle hinnangul ELi kõrge esindaja visiidi ajastus, programm ja esitatud sõnumid olid halvasti läbi mõeldud," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas rääkis, et Josep Borrell annab kindlasti seletusi ja hinnanguid oma Moskva visiidile ise, kuid olulisem on anda hinnang Venemaa tegevusele. "Venemaa eesmärk oli ilmselgelt Borrelli alandamine ja ühes sellega EL-i ründamine," märkis Kallas.

"Euroopa diplomaatide persona non grata-deks kuulutamine visiidi käigus, välisminister Lavrovi küüniline propaganda pressikonverentsil ning kogu selle taustal poliitiliste oponentide tagakiusamine ja rahumeelsete demonstrantide vastane vägivald on hea õppetud kõigile, kel oli veel illusioone, et tänase Venemaaga on võimalik seada sisse siiras dialoog ja vastastikku kasulikud suhted," kommenteeris Kallas.

Peaministri sõnul on selge, et Venemaa pole Euroopa Liiduga sisulisest dialoogist huvitatud ja on aeg seda endale tunnistada.

"Järgnevatel nädalatel on mul rida telefonikõnesid oma Euroopa kolleegidega, kus soovin EL-Venemaa suhteid arutada. Peagi seisab ees ka ELi-Venemaa suhete arutelu Euroopa Ülemkogu raames. Samal ajal töötame selle nimel, et kehtestada Venemaale sanktsioonid inimõiguste rikkumise eest," ütles ta veel.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell sai möödunud nädala reedel Moskva visiidi käigus Kremli alandava kohtlemise ning paljude Euroopa Liidu poliitikute kriitika osaliseks. Kriitikute sõnul ei suutnud Borrell Euroopa Liidu huvisid kaitsta.