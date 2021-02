Vseviov: Borrelli visiit kinnitas Brüsselile Vene-dialoogi puudumise põhjust

Välisministeeriumi värske kantsler Jonatan Vseviov näeb palju kriitikat saanud Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva-visiidi positiivse aspektina asjaolu, et see kinnitas EL-i ja Venemaa vahelise dialoogi puudumise põhjusena Venemaa soovimatust seda pidada ning nüüd on EL-i ülesanne end kehtestada.

Kui paljud välispoliitika asjatundjad ja ka ajakirjanikud on öelnud, et Borrell tegi end Moskvas narriks, siis Vseviovi hinnangul tegid end eelkõige narriks need Vene ametnikud, kes arvasid, et mõistlik on Moskvasse saabunud EL-i kõrget esindajat ja läbi tema EL-i otseselt mõnitada. "Väga raske on näha, mis võis olla selle otsuse tagamõte või pikem plaan."

"Positiivne meie jaoks ehk see ongi, et jälle on saanud selgeks kõigile meie partneritele Euroopa Liidus, ka ametiisikutele Brüsselis, et dialoogi puudumine Venemaaga on eelkõige tingitud Venemaa soovimatusest dialoogi pidada," ütles sel nädalal kantsleriametisse asunud Vseviov "Vikerhommikus".

Vseviovi sõnul oli Eesti seisukoht juba enne Borrelli visiiti, et selle ajastus ei ole kõige targem, aga kõrge esindaja Moskvasse siiski sõitis ja tuli tagasi sama teadmisega.

"Venemaaga dialoogi puudumine, see on teadlik otsus, mille Venemaa on langetanud ja me peame sellest tegema omad järeldused Euroopa Liiduna. Me ei saa endale lubada seda, et meid kui Euroopa Liitu otseselt mõnitatakse ja hanitatakse ja ma arvan, et selle protsessiga Euroopa Liit talle omasel põhjalikul moel nüüd tegelema hakkab."

Enne välisministeeriumi kantsleriks asumist oli Vseviov Eesti suursaadik USA-s.