USA kõrge komandör: Hiina võib lähema kuue aasta sees rünnata Taiwani

Taiwan elab autoritaarse Hiina pideva invasiooniohu all. Peking peab saart mässuliseks territooriumiks, mis tuleb emamaaga ühendada, seda kasvõi sõjalisel teel.

"Mul on mure, et nad (Hiina) kiirendavad oma ambitsioone asendada USA ja meie juhtroll reeglitel põhinevas rahvusvahelises korras 2050. aastaks," ütles Washingtoni kõrgeim sõjaväelane Aasia ja Vaikse ookeani regioonis admiral Philip Davidson.

"Taiwan on selgelt üks nende ambitsioonidest enne seda. Ja ma arvan, et oht ilmneb selle kümnendi jooksul, tegelikult, järgmise kuue aasta jooksul," ütles Davidson USA senati komitees.

Taiwan lõi Hiinast lahku kodusõja lõpus 1949. aastal.

Washington on Taiwani tähtsaim mitteametlik liitlane ja sõjaline toetaja, kuigi otsustas 1979. aastal vahetada Taiwani diplomaatilise tunnustamise Hiina vastu.

Eelmine USA president Donald Trump soojendas suhteid Taipeiga, tülitsedes Hiinaga sellistel teemadel nagu kaubandus ja riiklik julgeolek.

President Joe Bideni administratsioon on andnud Taiwanile alust optimismiks. Biden ütles jaanuaris, et USA pühendumus Taiwanile on endiselt kaljukindel.

Taiwani de facto suursaadik USA-s kutsuti ametlikult Bideni ametisseastumise tseremooniale, mis oli enneolematu samm alates 1979. aastast.

Hiina on esitanud ka ulatuslikke territoriaalseid nõudmisi ressurssiderikkal Lõuna-Hiina merel ning teinud isegi ähvardusi USA-le kuuluva Guami saare aadressil, rõhutas Davidson. "Guam on täna sihtmärk," hoiatas ta.

Davidson kutsus USA seadusandjaid kiitma heaks Aegis Ashore raketitõrjepatarei paigutamise Guamile.

"Guam vajab kaitsmist ja teda tuleb ette valmistada ohtudeks, mis tulevad tulevikus," lisas admiral.