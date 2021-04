NETS-i eelnõu võib jääda sahtlisse

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka (KE) ütles teisipäeval ERR-ile, et EKRE esitas 127, sotsiaaldemokraatlik erakond ühe muudatusettepaneku, Isamaa kaks muudatusettepanekut ja EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Kalle Grünthal 39 muudatusettepanekut.

Sotsiaalkomisjoni EKRE esindaja Kert Kingo ütles ERR-ile, et on väga tõenäoline, et sel istungjärgul seadust vastu ei võeta.

"Hetkel on sotsiaalkomisjonis nende muudatusettepanekute tutvustamine. Ja kuna selle 347SE vastuvõtmise plaaniks oli 1. mai ja kuna me oleme veel tutvustamise etapis, mis on ka veel katki jäetud, siis on ebatõenäoline, et see seaduseelnõu saaks üldse vastu võetud," lausus Kingo.

"Ma ei näe võimalust, et see lähiajal jõuaks saali teisele lugemisele, sest väga palju tööd on veel komisjonis," lisas ta.

Küll viitas Kingo, et ei saa välistada võimalust, et sotsiaalkomisjon võib otsustada korraldada erakorraliselt näiteks kaheksatunniseid istungeid, et eelnõu menetlemist kiirendada.

"Kui sellist taktikat asutakse kasutama, siis võimalik, et ka jõutakse veel, aga hetkel üritatakse erakondade vahel leida kompromissi," rõhutas Kingo.

Kingo sõnul 347SE arutelu sotsiaalkomisjoni selle nädala päevakorras ei olegi. "Kui eelmine nädal oli väga kiire sellega, siis nüüd seda enam ei arutata. See praegu seisab," ütles Kingo.

Kingo rääkis, et koalitsiooni ja opositsiooni poliitikud otsivad hetkel olukorrale lahendust. "Meie EKRE-ga oleme oma nägemuse esitanud, et oleks juriidiliselt korrektne neid plaanitud tegevusi seadusesse vormistada," sõnas ta.

Siret Kotka kommenteeris, et sotsiaalkomisjonil on tähtis roll võtta maha hirmud, mis inimestel seoses kõne all oleva eelnõuga tekkinud on.

"Meie eesmärk on turvalisem ühiskond, kus rahvas usaldab politseid," lausus Kotka.

Kotka ei osanud öelda, millal muudatusettepanekute hääletuseni jõutakse. "Me loodame esimesel võimalusel seda teha. Me loodame, et opositsioonis olevad riigikogu liikmed saavad aru, et pole mõtet teha venitamistaktikat ja et Eestis on meditsiiniline hädaolukord, kus me peaksime lähenema konstruktiivsemalt asjadele," lausus Kotka.

"Ma loodan tervele mõistusele ja et me jõuame sellega võimalikult kiiresti edasi minna," lisas ta.

Kotka rääkis, et ajakriitilise haiguspäevade hüvitamise meetme tõstis komisjon 347SE-st teise eelnõusse ümber.

"Kui me ajutist haiguspäevade hüvitamist sel kuul ei pikenda, siis hakkaks kehtima alaline meede (haiguspäevad hüvitatakse alates neljandast päevast), mis avaldaks negatiivset mõju Eesti inimeste toimetulekule. Selleks, et Eesti inimesed ei peaks kannatama, tõstis sotsiaalkomisjon haiguspäevade ajutise meetme pikendamise eelnõusse 355SE," selgitas Kotka.