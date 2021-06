Koonderakond tahab Soome liitumist NATO-ga

Soome paremtsentristlik Koonderakond (Kokoomus), mis on ka varem NATO liikmesuse suhtes positiivseid seisukohti väljendanud, teatas kolmapäeval, et pooldab Soome astumist alliansi liikmeks.

"Koonderakond leiab, et NATO liikmestaatus oleks oluline faktor Soome julgeoleku suurendamiseks," ütles praegu opositsioonis oleva erakonna nimel parlamendis esinenud Jaana Pelkonen. Eduskuntas arutati kolmapäeval valitsuse koostatud Soome välis- ja julgeolekupoliitika raportit (UTP).

Peltoneni sõnul kirjeldab raporti NATO-t puudutav osa praegust olukorda, mitte ei ole ettevaatav ega proaktiivne. "NATO on Lääne julgeoleku tagamisel kõige olulisem jõud, enamus Lääne julgeolekukogukonna liikmeid on alliansi liikmed," vahendas Iltalehti Pelkoneni sõnu.

Koonderakonna hinnangul on valitsuse seisukohad raporti NATO-t puudutavas osas ebapiisavad. "Soome julgeoleku jaoks on keskne NATO avatud uste poliitika jätkumine, ehk NATO nõuetele vastavate riikide võimalus alliansi liikmeks saada," öeldakse dokumendis.

"Me ei soovi Soome julgeolekut ehitada ainult relvajõududele, vaid kasutada tuleb kõiki võimalusi selle tugevdamiseks," ütles Pelkonen Eduskuntas.

Soome valitsus tervitab NATO kohalolu Läänemerel

Sotsiaaldemokraadist peaministri Sanna Marini vasakpoolse valitsuse koostatud raportis tervitatakse NATO kohalolekut Läänemere regioonis. "NATO ja USA üksuste kohalolek ja tegevuse aktiviseerumine Balti riikides ja Poolas on suurendanud Läänemere regiooni stabiilsust. Ameerika Ühendriikide pühendumus Euroopa kaitsele on on kogu Euroopa julgeoleku jaoks oluline," öeldakse raportis.

Koonderakonna hinnangul oleks NATO liikmesus Soome jaoks reaalsuse tunnistamine. "Julgeoleku traditsioonilised mõõtmed ei ole kuhugi kadunud - pigem vastupidi. Suurjõudude vaatevinklist asume me strateegiliselt olulises piirkonnas, mis kajastub ka võimalikes pingetes," märkis Pelkonen.

Koonderakonna hinnangul on raporti puuduseks, et selles ei määratleta Soomet otsesõnu Lääne kaitsealliansi liikmena.

"Soome on Lääne julgeolekukogukonna lahutamatu osa ja seda peaks enam rõhutama ka valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika raport ning ka Eduskunta väliskomisjoni seisukoht. Siin ei peaks olema mitmetimõistetavust. Me ei naase halli tsooni," ütles Pelkonen.