Parlamendierakonnad ei toeta EKRE ettepanekut salastada partei liikmed

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on nimelt esitanud riigikogule eelnõu, milles soovib lõpetada erakondadesse kuuluvate isikute nimede avalikustamise, et kaitsta inimesi võimaliku poliitilise tagakiusamise eest.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et nii soovib erakond kaitsta inimesi võimaliku poliitilise tagakiusamise eest.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et Keskerakond ei toeta suure tõenäosusega nn pimedaid andmebaase erakondade liikmete kontekstis.

"Erakonnad on oluline osa kodanikuühiskonnast, pigem peaks hindama rohkem neid inimesi, kes kasutavad erakondi kogukondi ergutava vahendina. Vabamüürlased on oma andmed peitnud aga isegi nende liikmeskond lekib aeg ajalt avalikkuse ette ja leheveergudele. Suletus tekitab lisaprobleeme," kommenteeris Karilaid.

"Keskerakond on suurema avatuse ja positiivse kaasamise poolt. inimeste poliitilist hoiaklikkust ja poliitilist kultuuritust liikmete andmebaasi peitmisega ei lahenda. EKRE-l soovitan poliitilise kultuuri parandamisest hea tahte märgist endast alustada. Poliitilist viha varjamisega ei ravi," sõnas Karilaid.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev lausus ERR-ile, et erakond ei ole seda küsimust arutanud, aga tema isiklikult seda mõtet ei toeta.

"Eesti on avatud ühiskond, kus inimestel on juurdepääs avalikule informatsioonile," sõnas Võrklaev.

"Erakonda kuulumine on iga inimese õigus ja sellega seoses ei tohi inimest kuidagi karistada. Kui nii on juhtunud, tuleks pöörduda õiguskaitseorganite poole ja/või avaldada sellised surve avaldamised läbi ajakirjanduse avalikkusele," lisas Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on võimaliku poliitilise tagakiusamise näol tegemist eeskätt poliitilise kultuuri küsimusega. "Kõigi poliitiliste jõudude kätes on sellist käitumist taunida ning anda selge sõnum, et see on vastuvõetamatu. Usun ja loodan, et nii on see probleem ka ajas vähenev," ütles Võrklaev.

Isamaa fraktsiooni liikme Urmas Reinsalu sõnul on Eesti väike ühiskond ja läbipaistus on seetõttu oluline. "Mida rohkem väikeriigis selles valdkonnas on läbipaistvust, siis see ei ole meie nõrkuse, vaid tugevuse tunnus. Ma suuri probleeme küll Eesti ühiskonnas ei tähelda, vastupidi," kommenteeris Reinsalu.

"Mina isiklikult selle initsiatiivi entusiast ei ole," sõnas Reinsalu.

Reinsalu viitas, et võimaliku poliitilise tagakiusamisega seoses kehtib karistusseadustiku paragrahv, mis sedasorti repressioone käsitleb. "See on karistatav tegu ja seda ei tohi aset leida. Kindlasti ühiskonnas tuleb sellele tähelepanu juhtida, kui inimest maailmavaatelise valiku pärast taga kiusatakse," rääkis Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva ütles, et nemad EKRE üleskutset ei toeta.

"Sotsiaaldemokraadid on arvamusel, et erakonna liikmelisus pole midagi sellist, mida peaks häbenema," sõnas Kõva.

"On selge, et maailmavaateliselt ei tohi kedagi diskrimineerida. Kindlasti on Eestis olnud juhtumeid, kus sellest põhimõttest on hälbitud. Usun, et ühel või teisel moel on sellise põhjendamatu diskrimineerimisega puutunud kokku kõik erakonnad, ka sotsiaaldemokraadid. Selline tegevus on vale ja sellega ei tohi leppida," märkis Kõva.