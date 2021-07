Saaremaa katsetab nõudluspõhist transporti

Eestis esimestena saavad Sõrve elanikud endale Kuressaarde sõiduks auto tellida ja sellega ka koju sõita. Idee oleks vähemalt selline, sest nõudluspõhine transport peaks end just sõrulaste abil tõestama, kas sellel oleks üleeestilist perspektiivi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ei ole täna kindlasti veel valmis teenus, seda on kindlasti vaja rõhutada. Tänasel hetkel me alustame koos toredate Sõrve elanike ja Sõrve külalistega selle teenuse väljatöötamist. Head sõrvekad, palun kannatust, palun mõistvat suhtumist. Me püüame teha kõik, mis meist sõltub, et võimalikult kiiresti saaks selle teenuse selliseks, et see oleks inimestele kättesaadav ja mugav. Aga on ju arusaadav, et kui me alustame kahe autoga, siis füüsiliselt võib olla olukordi, kus me kõiki tellimusi ei suuda täita," rääkis Modern Mobility nõudluspõhise transpordi juht Tanel Talve.

Kuigi autode külgedele on juba n-ö tulevikuvisioon kogu Saaremaa kaardina joonistatud, toimib esialgu transport ainult Sõrve suunalt Kuressaarde ja seda 24-tunnise etteteatamissooviga.

"Ega ei olegi ju mõtet saata suuri busse sinna, kus on vähe inimesi. See nõudetransport nende autode baasil oleks selle jätk ja võib-olla mõnes kohas oleks ilmselt ka mõistlik see bussi vastu välja vahetada, mis ringi vurab," ütles Saaremaa valla abivallavanem Jüri Linde.

Eestis esmane pilootprojekt pole siiski Euroopa mõistes uudne - analoogseid transporditeenuseid rakendatakse juba 400 kohas. Ideest siiani võttis Eestis aega kolm aastat.

Sõit on nagu liinibussideski sõitjale tasuta. "Meie süsteem on selline, kus ei ole mingit kindlat liini, vaid iga päev pannakse kokku sissetulnud tellimustest uued sõiduringid. Nii et see buss käib iga päev täiesti eri teid pidi ja eri aegadel ka. Nii nagu inimestel parasjagu vaja on," ütles Talve.

"Igal juhul olen optimist selle projekti osas. Ja loodan, et me õpime siit päris palju, mida saaks ka laiemalt Eestis rakendada," sõnas transpordiameti liikuvuse planeerimise juht Martin Lengi.

40 000 eurot eraldas selleks Saaremaa pilootprojektiks transpordiamet.