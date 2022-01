Eksperdid ei pea Soome NATO-ga liitumist tõenäoliseks

Välispoliitika eksperdid usuvad, et Soome poliitikute jutt NATO-ga liitumisest on vastus Venemaa ultimaatumile piirata uute liikmete NATOsse võtmist. Samas ei pea eksperdid tõenäoliseks, et Soome lähiajal NATO-ga liitub.

NATO laienemist puudutav Venemaa ultimatiivne ettepanek on seotud Venemaa rahulolematusega Euroopa julgeolekukorraga ning sooviga kehtestada oma mõjusfääre lähiriikides, selgitas Eesti välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

"Venemaa, võib öelda, on ette võtnud väga jõulise diplomaatilise rünnaku ja pannud lauale väga tõsised ähvardused. Venemaa ähvardab sõjaga juhul, kui NATO ei peata laienemist," sõnas Raik.

Raik lisas, et Soome tipp-poliitikute NATO-ga liitumise seisukohad peegeldavad Venemaa ähvardusi ja näitavad, et Soome suhtub neisse väga tõsiselt. Soome presidendi Sauli Niinistö öeldu, et Soomel on õigus NATOga liituda, kannab tema sõnul selget sõnumit, et Venemaale ei tohi teha järeleandmisi Euroopa kesksetes julgeolekuküsimustes.

Soome õigus NATO-sse mineku üle ise otsustada on kirjas Soome julgeolekustrateegias, iseasi on, kas riik otsustab alliansiga liituda, lisas Raik.

"Üks moodus kuidas Soome on soovinud aastate jooksul seda NATO kaarti kasutada, mida ta ka praegugi proovib teha, on see, et näidates NATO kaarti, püüab Soome ohjeldada Venemaa agressiooni. Nii, et Soome poolt see on justkui ähvardus Venemaale, et kui te nüüd tagasi ei tõmba, siis me liitume NATO-ga," sõnas Raik.

Postimehe välispoliitikaajakirjanik Erkki Bahovski ütles, et Soome peaministri ja presidendi sõnumid näitavad Soome hinnangut olukorra tõsidusele, kuid seda, et Soome NATO-ga liituma kiirustab, ta ei usu.

"Me näeme seda, et Soome on väga aeglane muutma oma julgeolekupoliitikat ja see on ka põhjus, miks ma ei usu, et Soome midagi kardinaalselt muudab juhul kui Venemaa tõesti Ukrainat reaalselt ei ründa. Siis võib oodata mingisuguseid kiiremaid muutusi," sõnas Bahovski.

Et Soome tipp-poliitikute sõnumid ei pruugi tähendada veel NATO-ga liitumist, loeb Kristi Raik välja president Sauli Niinistö uusaastakõnest, kus ta rõhutas Soome õigust teha ise oma otsuseid. Ta lisab, et välistada liitumist ka ei saa.

"Seda ei saa muidugi välistada, aga just praegu oleks ju NATO liikmelisuse taotlemine eriti keeruline kui Euroopa julgeolekuolukord on ärevam, kui kunagi varem viimase 30 aasta jooksul. Ja kindlasti Soome tunneb väga muret selle pärast, kuidas reageeriks Venemaa Soome NATO püüdlustele. Võib oodata, et Venemaa püüaks omalt poolt teha kõik, et seda takistada," sõnas Raik.

Raik ütles, et kui Soome leiaks, et liitumine NATO-ga on just praegu tähtsam kui kunagi varem, püüaks ta taotleda NATO-lt julgeolekugarantiid juba enne liitumist, et Venemaa surveks ja mõjutustegevuseks valmis olla.