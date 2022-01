Metsoja: riik peaks käskima vaidluse Tootsi tuulepargi üle ära lõpetada

Olukorras, kus tootmisvõimsusi on Eestis puudu, on lubamatu, et riik lubab omanikuna Eleringil ja Eesti Energial kohtus vaielda ning lasta Tootsi tuulepargi projektil muudkui edasi lükkuda, ütles ERR-ile riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja (Isamaa).

"Kui me vaatame selle Eesti suurima maismaapargi saagat, siis see ulatub aastasse 2007. Maa on ostetud, ehitatud alajaam, tehtud planeeringumenetlus, keskkonnamõjude hindamine ja nüüd istume selle takistuse taga, et milline toetusskeem, kas esimene või teine peaks olema see, millega täiendavalt subsideerida. Mulle on küll see päris arusaamatu olukorras, kus me räägime, et energiat on puudu," lausus Metsoja.

Metsoja sõnul on praeguste elektrihindade ajal teha see investeering võimalikult kiiresti. "Mingit küsimust pole, turg on tulnud vastu, aga me istume vaidluses kohtus ja ma ei saagi aru, et mida see kohus peaks ütlema, et kummal riigiettevõttel on õigus," nentis ta.

Eesti Energia pöördus täpselt aasta aega tagasi halduskohtusse, et vaidlustada Eleringi otsus mitte anda Tootsi tuulepargile toetust niinimetatud vana skeemi järgi, mille põhjal saavad enne 2017. aastat rajatud tuulepargid 12 aasta jooksul turuhinnale lisaks toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad. Halduskohus, mis pidi teisipäeval otsuse teatavaks tegema, lükkas selle aga edasi, et Euroopa Kohtult eelotsust saada.

Metsoja sõnul on aeg küps, et riik omanikuna käsiks Eleringil ja Elektrilevil vaidlemise ära lõpetada.

"Omanik peaks ütlema mõlemale ettevõttele, et äkki võtame vaidluse kohtuinstantsidest maha, et hakata parki ehitama. Iga viivitatud päev tekitab meile probleeme juurde – kust need täiendavad võimsused meile turule tulevad? Sellega võiks minna ehitusjärku ja minu arust riigi kohustus on tänasel päeval kutsuda osapooled kokku ja teha poliitiline otsus, kuidas edasi," lausus Metsoja.

Peaminister Kaja Kallas ütles mullu detsembris, et ta andis suunise, et Eesti Energia ja Elering lõpetaksid Tootsi tuuleparki puudutava kohtuvaidluse, millega saaks avada tee taastuvenergia osakaalu kasvule elektrienergia tootmises.

"Mina andsin suunise, et see kohtuvaidlus tuleb lõpetada. Et kahe riigiettevõtte vahel ei ole mõtet kohtuvaidlust pidada," rääkis Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".