EL-i siseministrid kutsusid tugevdama liidu välispiiri

Ministrid külastasid ka Leedu ja Valgevene maismaapiiri Medininkais, mis hiljuti oli hübriidrünnaku keskmes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leedu piirivalvejuhi Rustamas Liubajevase sõnul on praegu piiril rahulik, kuid see on petlik.

"Piir tundub nüüd pigem rahulik. Seni ei ole me näinud Valgevene jõudude esindajaid piiril kogunemas, kuid selline rahu võib olla petlik. Viimase nädalaga registreerisime vaid 18 piiriületuse rikkumist, kuid me peame olema valmis riigipiiri kaitsma ka nendes rasketes tingimustes," sõnas ta.

Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontexi juhi Fabrice Leggeri teatel tuleks Euroopa Liidus selgeks teha, kuidas austada inimõigusi ka siis, kui on vaja kaitsta piiri. Leedu kavatseb sel aastal piiri Valgevenega valmis ehitada. 670-kilomeetrise aia ehitamiseks kulub 152 miljonit eurot.

"Kui liikmesriigid tahavad ehitada aeda, siis nad võivad seda teha, kuid Euroopa Komisjoni pikaaegne seisukoht on, et müüri, okastraadi või aia ehitamist ei rahastata," ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson.

Kohtumisel osalenud Euroopa Liidu ja Schengeni riikide ministrid rõhutasid oma sõnavõttudes, et välispiiri valvet tuleb tugevdada. Kohtumisel kokkulepitud ühisavalduses toonitatakse, et EL peab ühtselt, kiirelt ja resoluutselt reageerima kolmandate riikide tahtlikult tekitatud rändesurvele, rakendades kõik vahendeid, sealhulgas reaalselt mõjuvaid sanktsioone. Ühisavalduse kohaselt on sedasorti rünnete tõrjumisel oluline füüsiliste tõkete ja seiretehnika olemasolu ning kuivõrd kaitstakse kogu Euroopa Liidu ja Schengeni ala siseturvalisust, siis peab piiritaristu rajamist rahastama Euroopa Liidu eelarvest.