Komisjon algatas vilepuhujate direktiivi pärast Eesti suhtes rikkumismenetluse

Justiitsministeerium on ette valmistanud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis kaitseb tööandja kasutatavate survemeetmete eest inimest, kes on teavitanud seaduses ette nähtud korras tööl toimunud rikkumisest, kui tal oli alust arvata, et rikkumine toimus. See omakorda peaks aitama ettevõtetel ja asutustel tagada ohutu ja turvalise keskkonna, rikkumised võimalikult kiiresti kõrvaldada ning sellega vältida rikkumiste avalikuks tulekuga kaasnevat mainekahju.

"Teavitaja kaitse eelnõu on olnud mitme valitsuskoosseisu menetluses, väljatöötamiskavatsus käis kooskõlastamisel eelmise valitsuse ajal 2020. aasta suvel. Eelnõu koostamisel on aktiivselt konsulteeritud teiste ministeeriumite ning huvigruppidega," ütles justiitsminister Maris Lauri.

Valitsus kiitis eelnõu heaks ja saatis selle riigikokku mullu 16. detsembril. Eelnõu esimene lugemine toimus parlamendis 26. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 8. veebruar.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 17. detsember 2021.