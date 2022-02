USA keelustab kaubanduse ja investeeringud Ukraina separatistlikele aladele

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki selgitas, et ameeriklastel on keelatud Venemaa tunnustatud nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide rahastamine ning kaubandus ja uued investeeringud sinna piirkonda.

Psaki lisas, et korralduse järgi saab kehtestada sanktsioonid igale inimesele, kes tahavad neis Ukraina piirkondades tegutseda.

Psaki sõnul on USA välja töötamas täiendavaid meetmeid ning need seisavad eraldi sanktsioonidest, mille USA ja liitlased on ettevalmistanud juhuks, kui Venemaa tungib Ukrainasse.