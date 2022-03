Isamaa ladvik võtab ette Parempoolsete juhid, välistatud pole väljaheitmine

ERR-i kasutuses on kaks pöördumist, mis on saadetud Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile.

Ühe kirja on saatnud ühiselt Riina Solman ja Tõnis Palts ning nemad kaebavad Lavly Perlingu ja Siim Valmar Kiisleri peale. Teise kirja saatja on Mart Maastik, keda pahandab Tõnis Martin Konsi, Siim Valmar Kiisleri ja Kristjan Vanaselja tegevus.

Nii Perling, Kiisler, Kons kui ka Vanaselja on kõik erakonna ühenduse Parempoolsed juhtfiguurid, mis on täiesti avalikult oponeerinud erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi aetavale partei pealiinile ja poliitikale.

Solman ja Palts soovivad teisipäeval Isamaa eestseisuse (võrdub juhatusega – toim) päevakorda panna punkti "Erakonna liikmete au haavamine, maine kahjustamine ja süüdistamine väljamõeldiste ning valefaktidega".

Nad soovivad eestseisuse arutelu ja otsust selle kohta, et "parempoolsete eestvedajad Lavly Perling ja Siim Valmar Kiisler on asunud erakonnakaaslasi süüdistama olematutes juhtumites arutute fabritseeritud fraasidega, levitades seda oma meediakanalites ja enda juhitavates listides." Näidetena tuuakse Õhtulehe artikkel ja Parempoolsete "logi 45" ehk iganädalane mõttekaaslastele saadetav infokiri.

Ka Maastikule teevad muret parempoolsete "logid", kus Maastiku hinnangul parempoolsed "ründavad ja alavääristavad isamaalist poliitikat ja erakonna juhte".

Veelgi enam, Maastik lisab, et kui parempoolsed ei taha tegeleda rahvusliku poliitikaga, siis on nende jaoks Eestis küllalt muid erakondi. Ehk sisuliselt teeb ta ettepaneku neil erakonnast lahkuda või nad välja heita.

"Alatustel ja manipulatsioonidel ei tohi olla Isamaas kohta. Sellise kultuuri on siia toonud "parempoolsed" (Maastiku sõnul kasutab ta teadlikult jutumärke, sest ei pea neid päriselt parempoolseteks - toim) ja kahjustavad sellega Isamaa mainet, sisu ja nägu," leiab Maastik.

Maastik ise liitus Isamaaga alles üsna hiljuti, veidi enam kui aasta tagasi 27. jaanuaril.

Seevastu Kons ja Kiisler on erakonna staažikad liikmed. Kiisler on olnud Isamaa saadik nii riigikogus kui ka minister valitsuses. Kons on viimastel aastatel tegelenud äriga. Tema suurim roll oli omal ajal selles, et ta oli üks peamisi eestvedajaid, kui tollal poliitiline ühendus Res Publica muudeti parteiks. Hiljem Res Publica ühines Isamaaliiduga ja tekkis IRL, mis veelgi hiljem võttis tagasi nime Isamaa. Res Publica kaudu tulid erakonda lisaks Konsile ka Kiisler ja Vanaselja. Perling tuli Isamaasse juba Parempoolsete kaudu 23. veebruaril 2021.

Sibul: kindlasti mingi lahendus leitakse

Isamaa peasekretäri Priit Sibula sõnul segab erakonna sisetüli otseselt järgmisteks riigikogu valimisteks valmistumist.

"Erakond on väga pikka aega nendes sisetülides keerelnud ja niimoodi edasi minna ei saa, kindlasti täna mingi lahendus leitakse," ütles Sibul ERR-ile.

ERR küsis, kas see tähendab seda, et need liikmed heidetakse erakonnast välja. "Esiteks ei saa sündmustest ette rutata, see sõltub ikkagi erakonna liikmetest ja otsustest. Aga liiga palju erinevaid lahendusi selleks ei ole," vastas Sibul.

"Erakonnasisene arutelu ideede üle on igati tervitatav, aga ei ole mõistlik ja põhjendatud erakonna seisukohtade pidev avalik kritiseerimine. See võitlus ideede ja seisukohtade üle peab käima enne otsuste tegemist erakonna poolt. Kui ei saa endale meelepäraseid otsuseid, siis nende avalik kritiseerimine ei ole viljakas tegevus ja on erakonda kahjustav," rääkis Sibul.

Vanaselja: sisetüli arutamiseks on ajastus vale

Parempoolsete juhtfiguuri Kristjan Vanaselja sõnul on sisetülide arutamiseks ajastus vale.

"Minu jaoks on see täiesti arulage, eriti olukorras, mis täna maailmas ja Ukrainas sünnib. Me peaksime kogu eestseisuse pühendama sellele, mis on meie tugi ja poliitika tänases olukorras. Aga kui päevakorda on need teemad pandud, siis tuleb neid arutada ja kui liikmetel on mingisuguseid küsimusi, siis me peame neile vastuseid andma," lausus Vanaselja.

Vanaselja möönis, et Parempoolsed on kriitikaga kohati liiga teravaks läinud.

"Ma ei väidagi seda, et me ei ole kriitilised olnud, muidugi oleme. Oleme olnud erakonna juhtimise osas kriitilised, oleme olnud kriitiliselt selles osas, mis teemadega erakond peaasjalikult soovib tegeleda. Oleme olnud kriitilised, et erakond on kaugenenud nendest põhimõtetest ja vaadetest, mille eest ta tegelikult viimased 30 aastat on seisnud. Me ei ole enam eestkõnelejad Eesti poliitilisel maastikul ei hariduses, paraku ka julgeolekus, rääkimata majandusküsimustest. Meie soov on olnud erakond tagasi juhtida nende teemade juurde," selgitas Vanaselja.