Kadri Liik: rahukokkulepe saab sündida, kui lahinguväljal on selgus

Ukraina sõjas saab rahukokkulepe sündida siis, kui on lahinguväljal selgeks võideldud, kelle tingimustel see leping tehakse, hindas Euroopa Välissuhete Nõukogu vanemekspert Kadri Liik Vikerraadio hommikusaatele antud intervjuus.

Liik tõdes, et nii nagu Venemaa ja Ukraina välisministrite neljapäeval toimunud kohtumine näitas, positsioonid on üksteisest väga kaugel, Venemaa nõudmistes on vaid üksikuid punkte, mis võiksid Ukrainale sobida nagu näiteks neutraalsus. "Oma territooriumi osadest Ukraina ei loobu," lisas Liik.

"Kuni kaalud pole ühele või teisele poolele otsustavalt kaldunud, seni rahu ei teki," ütles Liik.

Venemaa jutud keemiarelvast Ukrainas on Liigi sõnul Mariupoli sünnitusmajale antud õhulöögi häbi varjamiseks kasutatav vale.

"Venemaal on Ukrainas see probleem, et sõjalised meetmed ja poliitilised eesmärgid lähevad lahku," rääkis Liik. "Kui Venemaa sõdib nii nagu praegu, siis Ukrainaga kunagi mingit suhet ei teki."

Venemaa ekspertide klass ja eliit saavad sellest kindlasti aru, küsimus on Putinis, lisas Liik.

"Putin tahab luua Ukrainas olukorda, mida oleks võimatu hiljem tagasi pöörata," oletas Liik. "Tahab riigi teha tükkideks, jätta väikese nominaalselt iseseisva igasuguste piirangute all elava Ukraina lääne poole."

Eesti julgeoleku kohta märkis Liik, et ta ei jaga jätkuvalt arvamust, nagu võiks Eesti Putinile olla omaette eesmärk.

"Oht Eestile on suurenenud seetõttu, et sõda toob kaasa omi vajadusi, näiteks Poolale. Kui Venemaa prooviks Ukraina läänepiiri sulgeda, siis see viiks nad otse Poola külje alla. Ette planeerimata eskalatsiooni ohtu on palju," ütles ta.

Teine oht on Liigi hinnangul Venemaa mõjusfääride keskne maailmapilt: "Seal oleme meie USA mõjusfääris. Kui Venemaa tahab USA-le või NATO-le haiget teha, siis siin on selleks üks võimalus."

Liik märkis, et USA president Joe Biden on samas selgelt märku andnud, et USA Venemaaga Ukraina pärast sõtta ei lähe. Biden keeldus lennukeelutsoonist, Ukrainale Poola lennukite tarnimisest, seda punast liini Biden hoiab väga kindlalt, ütles ta.

"Samas jutu, et lääs meid Venemaale maha müüb, võime täielikult unustada," lisas Liik. "Tahe Eestit kaitsta on NATO-s olemas."