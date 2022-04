Euroopa Komisjon käivitas mehhanismi Ungari eurorahast ilma jätmiseks

"Saatsime täna Ungarile märgukirja, millega käivitasime ametlikult eelarve tingimuslikkuse protseduuri. Me tuvastasime Ungaris asjaolud, mis võivad olla vastuolus õigusriigi tingimustega ning mõjutada Euroopa Liidu eelarvet," teatas Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vera Jourova kolmapäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

Today, we send a notification letter to Hungary formally activating the budget conditionality procedure.



We identified issues that might be breaching #RuleOfLaw in HU and affect the EU budget.



Hungary will have to reply to our concerns and propose remedial measures.