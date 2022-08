Algas Narva tank-monumendi teisaldamine

Kohapeal viibivad ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svigsden rääkisid, et politsei on tanki juurde viivad teed sulgenud ja barrikadeerinud. Enne kella 7 tanki juures olnud mõned tsiviilisikud pidid sealt lahkuma.

Kella 8 ajal ütles tanki juures kohapeal viibiv Aleksejev, et tank on veel monumendi postamendil alles ning teisaldamist ei ole veel reaalselt alustatud.

Kella 8.30 paiku saabusid kohale kaks kaitseväe treiler-kraanat ja postamendilt maha võtmine algab ilmselt peagi. Lilled-küünlad on praeguseks tanki juurest eemaldatud.

Kell 9 hakkas kraana tanki postamendilt maha tõstma.

Teiispäeva hommikul algas ka teiste Narva jõe ääres asuvate punamonumentide teisaldamine. Ka need monumendid on politsei perimeetri taga.

Teisaldamine algas kell 7 hommikul

Veidi enne kella 7 oli tanki juures paar inimest ja kaks Narva linna poolt palgatud turvameest. Kell 7 lülitati välja ka tanki juurest otsepilti näitav kaamera.

Politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuur täpsustas, et kehtestas turvalisuse tagamiseks monumentide juures viibimiskeelu, mis tähendab tee sulgemist nii liiklusele kui ka jalakäijatele.

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi sõnul piirab politsei Narva tanki ja lähedalasuvate monumentide juures inimeste liikumist.

"Loome perimeetri kolme Narva-Narva-Jõesuu teel asuva Nõukogude Liidu sõjamonumendi ümber, et need turvaliselt teisaldada. See tähendab, et inimesed selles alas viibida ei tohi, ka on keelatud autode liikumine ja parkimine. Keeluala on selgelt liiklusmärkidega märgistatud ning seal juures on politseinikud, kes vajadusel inimesi ümbersõidu osas juhendavad," selgitas Püvi.

Politsei piirab liikumist Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa teel alates Kudruküla ristmikust kuni Mätta tänavani ning Peeterristi-Kudruküla teel. Ümbersõit korraldatud läbi Narva-Jõesuu.

Indrek Püvi lisas, et loodab inimeste mõistvale suhtumisele. "Avame tavaliikluse taas nii pea kui see on võimalik. Seni palume kõikidel piirkonna inimestel liikudes järgida politseinike juhiseid."

Politsei blokeeris teisipäeval kell 7 Narva-Jõesuust Narva viiva tee enne tankimonumenti. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden / ERR

Tank viiakse sõjamuuseumisse

Valitsus võttis vastu otsuse teisaldada Narvas avalikust ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Tank T-34 viiakse Eesti sõjamuuseumisse, mis tegeleb sõjaajaloo ja kultuuripärandi säilitamise, uurimise ja tutvustamisega.

Peaminister Kaja Kallas nentis, et pärast 24. veebruari, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, ei ole Nõukogude Liidu sõjamonumendid Eesti avalikus ruumis enam ainult kohaliku tasandi küsimus.

"Kutsusin täna hommikul kokku valitsuse istungi ja võtsime vastu otsuse teisaldada Narvas avalikust ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Tank T-34 viiakse Eesti Sõjamuuseumisse," teatas Kallas.

"Mitte keegi meist ei taha, et meie kodus saaks õhutada pingeid sõjaliselt agressiivne ja vaenulik naaber. Põhiseaduse järgi on Eesti riigi keskne väärtus sisemine rahu ja riigi üks esmaseid ülesandeid sisemise ja välise rahu kaitsmine. Me ei anna Venemaale võimalust kasutada minevikku Eesti kodurahu lõhkumiseks," ütles ta.

"Arvestades, kui kiiresti kasvavad Narvas pinged ja segadus mälestusmärkide ümber, peame avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks tegutsema kiiresti. Seetõttu võtsime valitsuses vastu otsuse teisaldada kohapeal kunagise võõrvõimu sõjamonumendid, et need ei jõuaks ühiskonnas veelgi rohkem koondada vaenu ega rebida lahti vanu haavu. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Narvas saab neutraalse hauatähise ja jääb jätkuvalt väärikaks paigaks, kus lahkunuid mälestada."

Peaminister rõhutas, et keskenduda tuleb ühisele tulevikule. "Tänane otsus aitab hoida fookust kõige olulisematel ülesannetel, milleks on Eesti julgeoleku kindlustamine ja iga Eesti inimese toimetulek Ukraina sõjast põhjustatud kriisides."

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et Venemaa Föderatsioon ja selle eriteenistused soovivad kuritegelikku okupatsioonirežiimi meenutavaid mälestusmärke ära kasutada pingete õhutamiseks Eesti ühiskonnas.

"Ajal, mil Venemaa peab Ukraina vastu genotsiidisõda ning üritab lõhkuda Euroopa julgeolekuarhitektuuri alustalasid, ei saa me endale ühiskonna sisemist lõhenemist lubada. Need monumendid rajati Eesti taasokupeerimise ülistamiseks ja neil ei saa avalikus ruumis kohta olla."

Siseminister Lauri Läänemets kinnitas, et avaliku korra huvides peab monumendid teisaldama riik.

"Kujunenud olukorda arvestades on avaliku korra tagamine Narva linna jaoks praegu keeruline, samuti on keeruline monumentide teisaldamise tehniline pool. Tegu on suure ja mitmes mõttes keerulise olukorraga, mida peab riik ise lahendama – oleks vastutustundetu jätta see kohaliku omavalitsuse kanda. Avaliku korra ja siseturvalisuse huvides on, et teisaldada kõnealused monumendid enne, kui pinged nende ümber veelgi kasvavad," ütles Läänemets.

"On selge, et monumentide teisaldamine läheb korda paljudele kohalikele inimestele, kuid Teises maailmasõjas hukkunute mälestamiseks peame leidma koha, kus seda saab teha ilma konfliktide ja provokatsiooniohuta," lisas siseminister.

Varem on valitsus võtnud vastu põhimõttelise otsuse teisaldada Nõukogude okupatsioonivõimu sõjamonumendid Eesti avalikust ruumist selle aasta lõpuks. Konkreetne aeg ja järjekord sõltub kohalike omavalitsuste valmisolekust ja logistilisest plaanist. Sõjahaudade ümbermatmine toimub koostöös kohalike omavalitsustega ja kooskõlas kõikide rahvusvaheliste kohustustega, mida Eesti Vabariik on kultuurimälestiste kaitsmiseks või ka hauarahu tagamiseks võtnud.

Narva volikogu loobus esmaspäeval tanki teisaldamise osas otsuse tegemisest, mis andis valitsusele vabad käed tank ise eemaldada.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tank viiakse ära enne 20. augustit.

Peaminister Kaja Kallas kinnitas ERR-ile, et tanki ei teisaldata kindlasti ööpimeduses.