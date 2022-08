Ossinovski kritiseeris kirjas Kõlvartile Novikovi valimist TLT juhatusse

Tallinna abilinnapea kohalt lahkuv Andrei Novikov valiti Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatusse ettevõtte nõukogu praktiliselt eirates ning see näitab, et Tallinna äriühingutes jätkub siiani praktika, mis selgelt vastuolus seaduse mõttega, märkis linnapeale Mihhail Kõlvartile saadetud kirjas Tallinna volikogu esimees Jevgeni Ossinovski.

Novikov valiti juuli lõpus TLT juhatuse liikmeks ning samal päeval teatas ta, et lahkub abilinnapea kohalt ja poliitikast. Novikovi valis ametisse konkursikomisjon, kuid Ossinovski sõnul oleks kandidaatide seast valiku pidanud tegema TLT nõukogu, nagu seadus ette näeb, praegusel juhul jäi nende ülesandeks vaid Novikovi ametisse kinnitamine.

TLT juhatuse liikme valimise protsessis ilmnesid olulised puudused, mis laiemalt iseloomustavad Tallinna äriühingude ja sihtasutuste juhtimiskultuuri, märkis koalitsioonipartnerist linnapeale saadetud kirjas Ossinovski.

Ossinovski sõnul on äriseadustiku alusel äriühingu juhatuse ametisse määramine nõukogu ainupädevus, sellele vaatamata viis juhatuse liikme konkursi läbi omanik ehk linnapea käskkirjaga moodustatud komisjon.

"Vastavat protseduuri nõukogu heaks ei kiitnud. Olen tähele pannud, et see ei olnud juhus, vaid tavaline praktika, mis on selges vastuolus seaduse mõttega," nentis ta.

Teiseks sai nõukogu konkursikomisjoni poolt nõukogule pakutud kandidaadist teada istungi ajal.

"Vähemalt üks nõukogu liige esitas elementaarse nõude esitada otsustamise aluseks olevad dokumendid enne koosolekut. Seda ei tehtud. Samuti jäeti nõukogule esitamata konkursikomisjoni protokoll. Nõukogu liikmetel ei olnud võimalik veenduda, et nõukogule esitatud ainus kandidaat Andrei Novikov päriselt oli 67 kandidaadist parim. On selge, et sellises olukorras pandi AS TLT nõukogu liikmed kummitempli rolli, mis ei võimaldanud neil täita hoolsuskohustust," kirjutas Ossinovski.

Ossinovski sõnul ei tohi asjad nii käia ning Tallinna äriühingute ja sihtasutuste nõukogud ja nende mehitamise printsiibid vajavad fundamentaalset reformi. "Uus pealinna võimuliit on kooskõlas koalitsioonileppega suurendanud küll mitme nõukogu puhul nii poliitilist tasakaalu kui ka ekspertsust, ent täna peame tõdema, et need sammud on ebapiisavad," lausus ta, ja tegi Kõlvartile ettepaneku juurutada uued juhtimispõhimõtted, mis välistavad nõukogude poliitilise kallutatuse ning tagavad, et neis töötavatel isikutel on vajalik pädevus juhtimis- ja kontrollifunktsiooni täitmiseks.

Ossinovski võttis Novikovi valimise kohta sõna vahetult peale konkursitulemuste selgumist, toona nimetas ta Novikovi valimist koalitsioonikultuuri jämedaks rikkumiseks.

Novikov valiti TLT juhatusse poliitiliselt erapooletu konkursiga ja sotsiaaldemokraatide kriitika, et seda ei kooskõlastatud nendega, on asjakohatu, on ERR-ile öelnud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Novikov on olnud Tallinna abilinnapea 2017. aastast, seni kuulus ta ka TLT nõukogusse.

Tallinn lõpetas tänavu mais TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Nendega sõlmitud lepingu allkirjastas Novikov.

Novikov alustab tööd TLT juhatuses augustis. Tema koha linnavalitsuses võtab üle Keskerakonna aseesimees ja endine tervise- ja tööminister Tanel Kiik.