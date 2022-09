Saks: Pentus-Rosimannus esitati samamoodi nagu Parts

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles, et Keit Pentus-Rosimannuse esitamine Euroopa Kontrollikotta toimus protseduuriliselt täpselt samamoodi nagu kontrollikoja praeguse liikme Juhan Partsi määramine.

"Ametnikena ei olnud meie jaoks tegemist mingi erilise protsessiga. Ametnikud saavad tihti suuniseid, kuidas selliseid otsuseid vormistada. See, et seal taga on selline poliitiline vaidlus, sellesse meie ei sekku," ütles Saks.

"Meie kontrollime, kas kõik on vormiliselt ja õiguslikult korrektne," ütles Saks ja lisas, et rahandusministeeriumi juristide hinnangul Pentus-Rosimannuse kandidatuuri esitamisel mingeid vastuolusid ei olnud, kuna selle esitas rahandusministri ülesandeid täitnud maaeluminister.

Parts kinnitati kontrollikoja liikmeks 2017. aastal, enne kontrollikojas tööle asumist oli Parts ametis riigikogu liikmena.

Endise riigiprokuröri Steven Hristo Evestuse hinnangul võib rahandusministri ametisse määramisel olla tegu toimingupiirangu tahtliku rikkumisega, kui Keit Pentus-Rosimannus enda esitamise ettepaneku tegemisse sekkus.

Pentus-Rosimannuse sõnul tegi otsuse tema esitamiseks peaminister Kaja Kallas ning erakonna juhatus otsustas tema esitamise eelmisel neljapäeval, mil otsuse üle hääletas ka valitsus.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul soovis Reformierakond rahandusminister Keit Pentus-Rosimannust nimetada Euroopa Kontrollikoja liikmeks juba eelmise valitsuse ajal.