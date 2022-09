Ukraina: okupatsioonivõimud on asunud enda peresid evakueerima

Ukraina asepeaministri Olga Stefanišõna sõnul soovis Venemaa taas rahukõnelusi, kuid asepeaminister lubas neid jätkata alles siis kui Ukraina on oma sõjalised eesmärgid täitnud. Ukraina väed ründasid taas Kahhovka silda Hersoni oblastis. IAEA sõnul on kõik kolm Zaporižžja tuumajaama tagavaraliini taastatud. Samuti on elektriliinid taastatud Harkivi oblastis, mille elektritaristut Vene väed pühapäeval rakettidega ründasid.

Vene okupatsioonivõimud on asunud enda peresid Lõuna-Ukrainast evakueerima

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaku sõnul on Vene okupatsioonivõimu võtmeisikud Lõuna-Ukrainas ja Krimmis hakanud oma perekondi Venemaale evakueerima.

Samuti on samad isikud hakanud Podoljaku sõnul maha müüma kinnisvara, vahendas Ukrainska Pravda.

Eraldiseisvalt teatas Melitopoli linnapea Ivan Fedorov, et Vene sõjaväeüksused on Melitopolist hakanud Melitopolist Krimmi poole liikuma.

Volodõmõr Zelenski külastas Izjumi linna

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi kolmapäeval visiidi äsja vabastatud Izjumi linna. Zelenski kohtus Ukraina sõduritega ja osales lipu heiskamisel.

"Meie sinikollane lipp lehvib Izjumis. See saab nii olema igas Ukraina linnas ja külas. Liigume edasi ainult ühes suunas, võidu poole," ütles Zelenski.

Bahmutis hukkus Vene rünnakutes viis tsiviilisikut ja 16 sai haavata

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus Vene rünnakutest viimase ööpäeva jooksul viis tsiviilisikut ning 16 inimest sai haavata.

Lisaks hukkus kaks tsiviilisikut Mõkolajivi linnas, teatas oblasti kuberner Vitali Kim. Lisaks sai kolm inimest haavata.

Vitali Kim palus kohalikel inimestel hoida eemale elektrijaamadest, kuna neid võidakse rünnata.

Haidai: okupeeritud Luhanskis peatati mobiilne internet

Luhanski oblasti kuberneri Serhii Haidai väitel käskisid Vene võimud okupeeritud Luhanski oblastis tegutseval mobiilside operaatoril lõpetada mobiilse interneti pakkumine.

Väidetavalt tegid Vene võimud seda turvakaalutlustel.

Ukraina ründas taas Kahhovka silda Hersoni oblastis

Ukraina lõunaringkonna staabi rindeülevaates kinnitati, et Ukraina väed ründasid taas Kahhovka silda, mis on üks ületuskohti üle laia Dnepri jõe Hersoni oblastis. Samuti sai kahjustada Vene vägede pontoonülesõidukoht Darivka kandis.

Ukraina on Hersoni oblastis asuvaid Dnepri jõge ületavaid sildu korduvalt rünnanud, et vähendada Vene vägede suutlikkust enda vägesid Dnepri läänekaldal varustada.

Ringkonna esindaja sõnul ründasid Ukraina väed üheksat Vene positsiooni riigi lõunaosas ning kolme sõdurite ning tehnika koondumiskohta. Esindaja väitel tulistati taevast alla ka üks Mil Mi-8 helikopter ning üks Su-24 hävituslennuk.

Rindeülevaate kohaselt on olukord pingeline, kuid seda kontrollivad Ukraina relvajõud.

Zelenski: Ukraina on julgestanud 4000 ruutkilomeetrit vabastatud alasid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riigi relvajõud kontrollivad värskelt vabastatud aladest hetkel 4000 ruutkilomeetrit. Praegu julgestatakse ülejäänut 4000 ruutkilomeetrit.

Esmaspäeval teatas Zelenski, et Ukrainas on hiljutiste pealetungidega tagasi vallutanud 6000 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi.

Arestovitš: Ukraina vägedel on võimalik edeneda Luhanski oblastisse

Ukraina presidendi nõuniku Oleksii Arestovitši hinnangul on peale viimast edukat suurpealetungi Harkivis võimalik rünnata Luhanski oblastis asuvat Lõmani ja Siverskit.

Ukraina asepeaminister: Venemaa soovis Harkivi pealetungi tõttu rahukõnelusi

Ukraina euro-atlandi integratsiooni küsimustega tegelev asepeaminister Olga Stefanišõna ütles intervjuus France24-le, et Vene pool võttis hiljuti Ukraina ametiisikutega ühendust soovides rääkida rahuläbirääkimistest.

Stefanišõna sõnul tulenes see Vene võimude soovist peatada Ukraina pealetungid. Asepeaminister kinnitas, et Venemaaga räägitakse läbi alles siis kui Ukraina on saavutanud oma sõjalised eesmärgid.

Valitsusliikme sõnul oli Ukraina Harkivi vastupealetung pöördepunkt sõjas Venemaa vastu. Stefanišõna sõnul on ta kindel, et tagasi vallutatakse ka Donbass ja Krimm.

Ukraina sõdurid Harkivis Izjumis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Kostiantyn Liberov

USA võib lähipäevil teatada uuest relvaabi paketist

Valge maja esindaja John Kirby sõnul teatatakse lähipäevil uuest Ukrainale mõeldud relvaabi paketist.

Ukrenergo: Harkivis on taastatud elektriühendus

Ukraina riiklik elektrivõrgu operaator Ukrenergo teatas, et Harkivi linna ja linna ümbruskonda elektriga ühendavad elektriliinid on taastatud. Ukrenergo sõnul jätkuvad parandustööd teiste rünnakutes kahjustada saanud elektriliinide kordategemiseks.

Vene relvajõud tegid Ukraina elektritaristu pihta pühapäeval mitmeid raketilööke, mistõttu paljudes Ukraina oblastites katkes elektriühendus.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak sõnas Reutersile, et riik eeldab talve eel rohkem Vene rünnakuid Ukraina kriitilise tsiviiltaristu pihta.

Scholz kutsus telefonikõnes Putinit üles Ukrainast lahkuma

Saksamaa kantsler Olaf Scholz helistas Venemaa presidendile Vladimir Putinile, kellel palus leida Vene-Ukraina sõjale diplomaatiline lahendus.

Scholz kutsus Putinit ülesse viima väed Ukrainast välja ning tagama Zaporižžja tuumajaama ohutus. Samuti soovis Saksa kantsler, et Musta mere viljakokkulepe jätkuks.

Scholz kinnitas, et Saksamaa ei kavatse tunnistada Venemaa poolt annekteeritud Ukraina territooriumi Venemaa osana.

IAEA: Kõik kolm Zaporižžja tuumajaama tagavaraliini on taastatud

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) sõnul on taastatud kõik kolm Zaporižžja tuumajaama tagavaraelektriliini. Elektriliinid said rünnakutes kahjustada.

Venemaa teatel ründasid liine Ukraina väed, kuid Ukraina valitsus on seda tugevalt eitanud ning analüütikute sõnul on seda ka raske uskuda.

ISW: Venemaa on esimest korda tunnistanud kaotust Ukrainas

Rahvusvahelise sõjauuringute instiuudi (ISW) hinnangul on kõnekas, et Vene ametiisikud ja propagandistid on hakanud avalikult arutama Vene vägede lüüasaamist Harkivi oblastis.

Vene kaitseministeerium teatas alguses, et Vene üksused lahkusid Harkivist "regrupeerimiseks" ning kõrvutasid seda Maosaarelt lahkumise "hea tahte avaldusega".

Vene kaitseministeeriumi põhjendusi kritiseeriti Vene sotsiaalmeedias väga tugevalt ning mõttekoja hinnangul otsivad Vene ametiisikud sobilikku patuoinast, kellele veeretada Harkivi kaotuse süü.

NEW: The #Kremlin acknowledged its defeat in #Kharkiv Oblast, the first time #Moscow has openly recognized a defeat since the start of the February 2022 invasion of #Ukraine.



Read the latest: https://t.co/StS4n3Glgk

Briti luure kinnitas, et Venemaa kasutab Iraani droone

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on äärmiselt tõenäoline, et Vene väed kasutavad Ukrainas Iraanist soetatud droone.

Ukraina võimud teatasid hiljuti, et Kupjanski lähistelt leiti Iraani päritolu Shahed-136 ründedroon, mille lennuulatus on väidetavalt 2500 kilomeetrit.

Brittide hinnangul kasutab Venemaa üha enam Iraanist ja Põhja-Koreast soetatud relvastust.

Shahed-136 kasutamine rindejoonel näitab, et Venemaa püüab ründedrooni kasutada taktikalisteks löökideks, mitte strateegiliste sihtmärkide pihta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/peo4DTIuvL



#StandWithUkraine

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 350 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 53650 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2180 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 4665 (+3);

- lennukid 246 (+2);

- kopterid 215 (+2);

- suurtükisüsteemid 1290 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 311 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 167 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 908 (+4);

- tiibraketid 233 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3501 (+32);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 120 (+3).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Harkivi ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.